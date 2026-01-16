A jól járható sík utcákból sem viszik el a szemetet Budapest több részén hetek óta

Több mint két hete nem viszik el a szemetet Budapest egyes részeiről, a probléma a budai oldalt érinti. Egy budafoki olvasónk azt írta, hiába volt náluk a 0. perctől járható az út autóval, a kukásautót több mint két hete nem látták.

Budafok-Tétény egyik utcája Fotó: Olvasónk

Mindeközben a házához vezető út régóta teljesen tiszta, többször is jártak arra hókotrók, az út pedig csak minimálisan lejt/emelkedik, attól függ, honnan nézzük. Ez nem minden részére igaz a kerületnek, vannak olyan utcák, ahonnan nem vitték el a szemetet, máshol viszont nincsenek már kint a kukák. „Ez érthetetlen” – írta. Tőlük egyébként a szelektív hulladékot elvitték. Egy XII. kerületi olvasónkkal pont fordítva történt: az ő utcájából, ami sík terep, csütörtökig a szelektív hulladékot nem vitték el, utána viszont a kommunálist.

Ezek nem egyedi problémák, az érintett kerületek polgármesterei, alpolgármesterei folyamatosan beszámoltak a problémákról, illetve arról, hogy próbálják felvenni a kapcsolatot a MOHU Budapesttel, amely a fővárosi szemétszállításért felel.

Budafok-Tétény fideszes polgármestere, Karsay Ferenc kedden posztolt arról, hogy az elmúlt hetekben számos budafok-tétényi helyszínre sem jutottak el a kukásautók, ezért Németh Zoltán alpolgármester levélben kereste meg a MOHU Budapest Zrt.-t, hogy tájékoztatást kérjen az ügyfelek kompenzálásáról, illetve arról, mikor viszik el a szemetet.

Az alpolgármester Facebook-oldaláról az derült ki, hogy nem levél volt az első próbálkozása, akkor már napok óta kereste a MOHU Budapestet. A levelet hétfőn írta meg, a cég vezérigazgatójának, Mártha Imrének. Ő egyébként a Budapesti Közművek (BKM) vezetője is egyben, abban a minőségében hozzá tartozik a takarítást végző FKF.

Az alpolgármester nem kapott választ a hétfői levelére, ezért péntek délután már ezt posztolta:

A XII. kerületet vezető Kovács Gergely is arról posztolt csütörtökön, hogy megelégelte a helyzetet. „Éktelen haragra gerjedtem az állapotok miatt, ezért felszólítom Donald Trumpot, hogy szólítsa fel Orbán Viktort, hogy szólítsa fel Pintér Sándort, hogy szólítsa fel Curtist, hogy szólítsa fel a MOHU-t, hogy vigyék el végre normálisan a szemetet, mert van ahonnan három hete nem sikerül és az akkor így néz ki!”

A II. kerületben is voltak problémás szakaszok, Őrsi Gergely polgármester kínjában szerdán felvetette, szívesen bérelnek egy hókotrót. „Ha a BKM vezére bérbe ad nekünk egy hókotrót, szívesen megyünk a szintén általa vezetett MOHU Budapest kukásautói előtt egy kanyart megnyugtatásként, mert bár már az utcák nagy része jól járható, felszórták, a szemétszállítás továbbra sem állt helyre, újabb kimaradások vannak a kerületben. Van, ahonnan még mindig nem vitték el a szemetet úgy, hogy már a december 26-i szállítás is elmaradt, volt eset, amikor csak áthajtott a kukásautó az utcán anélkül, hogy kukákat ürített volna. Máshol a kukákat kiürítették ugyan, de a kényszerből kihelyezett bezsákolt szemetet nem vitték el.” Aznap száznál több jelzést kapott több tucat utcából. Ő is arra panaszkodott, a MOHU Budapest vezetése eddig nem adott magyarázatot arra, miért maradt el már a nagyobb havazás előtt több helyen a szemét elszállítása.

Őrsi Gergely a 444-nek pénteken azt mondta, több fórumon is egyeztettek a MOHU-val (az anyacéggel és a MOHU Budapesttel is), és a helyzet péntekre változott, akkor kezdték elszállítani az utcákban felgyűlt szemetet. Még mindig van jópár „érintetlen” terület, de a polgármester abban bízik, hétvégére rendeződik a helyzet. Megerősítette azt, amit másról is hallottuk: a sík, járható utcákból sem vitték el a szemetet. A cégtől „még videókat is kaptunk, hogy a kukásautó kereke kipörög. Az ember ezt vagy elfogadja magyarázatként vagy nem, de számtalan olyan helyről sem vitték el a szemetet, ahova bemehettek volna.” Még azt is magyarázták nekik, hogy a szemétszállítási útvonalakban vegyesen vannak sík és meredek utcák, illetve, hogy a szemétszállítás pótlásáról is gondoskodniuk kell.

Az önkormányzat egyébként felvetette, mi lenne, ha az úttakarítás a szemétszállítási útvonalhoz igazodna. „Értük a prioritási sorrendet, de amikor már a mellékutakat takarítják, logikus lenne, azt összehangolnák a szemétszállítási napokkal.”

Őrsi azt mondta, a legutolsó ígéretek szerint – ha az időjárás is engedi - vasárnapig mindenhonnan elviszik az összegyűlt szemetet, túlórát rendeltek el, és „célgépeket” is bevetnek a siker érdekében.

A kerületben a lakosságot kárpótolják majd a kellemetlenségekért, tavasszal például plusz hulladékzsákot adnak a zöldhulladéknak, mert abban is nagy kimaradás volt. „A jövő évben pedig veszünk saját hókotrót, és síkosságmentesítjük a mellékutakat.”

Újbudán is akadozott a szemétszállítás, de mint Erhardt Attila alpolgármester szerdai posztjából kiderült, ez már jóval a hideg előtt elkezdődött, még tavaly ősszel. „Szinte nincs olyan hét, hogy ne maradna ki egy-egy utcában vagy akár nagyobb területen a szállítás. Legutóbb január 12-én Albertfalva jelentős részén nem történt meg a kommunális hulladék elvitele, annak ellenére, hogy az utak járhatók voltak, és a terület sík fekvése sem indokolta csúszós utak miatti kimaradást.”

Ő is írt levelet a MOHU Budapest vezérigazgatójának, Mártha Imrének, hogy mikor áll helyre a normál szolgáltatási rend, és milyen intézkedéseket tesznek a rendszeres kimaradások megszüntetésére. Azt ígérte, a választ is megosztja majd a Facebookon. Választ még nem kapott.

Az alpolgármester a 444-nek azt mondta, van, ahonnan már elvitték a szemetet, de van, ahonnan még mindig nem. „Folyamatosan jönnek még mindig a kommentek.” Szóban is megerősítette, hogy sík területről sem vitték el a szemetet. Egyes helyeken december vége óta nem járt kukásautó.

„Azzal érvelt a MOHU Budapest, hogy nem tudnak biztonságosan behajtani a kukásautók. Lejtős úton ez még indokolható is, de sík terepnél, ahol BKV busz is jár, és nem állt le a közlekedés, nehezen tudom elfogadni ezt az érvelést. A probléma az, hogy a fővárosban a Budapesti Közműveknek kell takarítani az úttestet, a kerületnek nincs eszköze a közút takarítására.”

Több fórumon hiába próbált magyarázatot kapni arra, miért nem viszik el sík területről sem a szemetet. Az ügyfélszolgálaton sem jutott előrébb, egy idő után fel sem vették a hívását. Úgy gondolja, sokszor a sofőrökön múlik, hogy bemennek-e egy-egy utcába vagy sem. Ezért fordulhat elő, hogy valahonnan elviszik a szelektív hulladékot, a kommunálist viszont nem, vagy fordítva. Arról beszélt, a tapasztalatok után a polgármestereknek tárgyalniuk kellene az érintett cégekkel, át kell nézni, hogy milyen rendszerszintű problémák vannak, és meg kell nézni, jól van-e szervezve a közutak takarítása.

A MOHU-t is kerestük az ügyben, de levelünkre csütörtök óta nem válaszolnak. Az MTI-n keresztül adtak ki közleményeket arról, hogy túlórában végzik a pótlást, illetve, hogy a MOHU Budapest minden nap részletes tájékoztatást ad a Budapesti Közműveknek arról, hogy pontosan milyen útvonalon, mely utcákban végeznek aznap hulladékbegyűjtést, illetve hol tapasztalható elmaradás. „A társaság együttműködik a BKM-mel abban, hogy biztosítani tudja a 20-30 tonnás hulladékszállító járművek biztonságos közlekedését a hóhelyzet miatt csúszóssá, jegessé vált utcák megtisztításával.”

Ezek után megkérdeztük a BKM-et, hogy ez a tájékoztatás, együttműködés hogyan zajlott, illetve, hogy ha ez megvalósult, akkor miért nem vitték el a főváros több kerületéből sem a szemetet.

Erre válaszul leírták, hogy milyen prioritási sorrendben takarítják a fővárosi útvonalakat, és hogy a mellékutakon csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés, majd hozzátették, az ingatlanok előtti járdákat a lakóknak kell takarítaniuk. A válaszukat azzal zárták, a két cég között folyamatos a szakmai egyeztetés.