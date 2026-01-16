Állami ellenőrzésű médiának minősített a TikTok több magyar újságot, köztük a Mandinert, az Origót és Metropolt is

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Gyakorlatilag a teljes kormánypárti médiabirodalom megkapta a TikTok új címkéjét, ami arra figyelmezteti a felhasználókat, hogy a platform szerint az adott oldal kormányzati ellenőrzés alatt áll – szúrta ki a hvg.hu.

Így járt a Mediaworks kiadó legtöbb tagja: az Origo, a Magyar Nemzet, a Hír TV, a megyei lapok, valamint a Bors és a Metropol mellett a Life.hu női magazin is. Ezeknek legalább tízezer, többnek több százezer követője van a TikTokon.

Fotó: Anna Jelinek

A platform a figyelmeztetésről azt írja, ez „egy olyan címke, ami arra bátorítja a nézőket, hogy mérlegeljék a tartalom mögött álló forrást”, és „olyan médiaszervezetekhez tartozó tartalmakon jelenik meg, amelyek szerkesztői döntéshozatalát a kormányzat ellenőrzi”.

A kínai ByteDance tulajdonában álló platform azt írja, „független, hiteles szakértőkkel együttműködve” döntöttek arról, hogy egy adott szerkesztőség kormányzati ellenőrzés alatt állhat-e, vagy sem, módszertanukról ide kattintva lehet többet olvasni.

Emellett a TikTok átláthatósági központjában megjelent legutóbbi jelentésben is külön említést tesznek Magyarországról. Ugyanis olyan magyar hálózatot észlelt a platform, aminek a tagjai hamis fiókokat hoztak létre, hogy a Fidesznek kedvező narratívákat terjesszenek. A TikTok szerint több online platformon is átívelő, koordinált tevékenységről van szó, ami 95 fiókot ölelt fel – ezek együttesen több mint 131 ezer követővel rendelkeztek.

Hogy mi lett ezekkel a profilokkal, azt nem fejtették ki, de általában nem díjazza az ilyesmit a TikTok – ahogy a többi online platform tulajdonosa sem –, és törlik őket. Mivel külön ki is emelték, hogy hamis fiókokról van szó, valószínűleg ebben az esetben is bezárták mindegyiket.

belföld Lifehu origo fidesz kormányzati ellenőrzés mediaworks bytedance magyar nemzet tiktok metropol bors