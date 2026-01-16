Az ukránok jóval nagyobb fele nem fogadná el, ha biztonsági garanciákért cserébe vissza kellene vonulniuk a Donbaszból

Az ukránok többsége határozottan ellenzi, hogy Ukrajna visszavonja a csapatait Doneck megye azon részeiről, amik továbbra is Kijev ellenőrzése alatt állnak, még akkor is, ha ezért európai és amerikai biztonsági garanciákat kapnak – derül ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) pénteken közzétett közvélemény-kutatásából. A felmérést január elején végezték 601 válaszadó megkérdezésével az Ukrajna által ellenőrzött területeken.

A KMISZ adatai szerint az ukránok 54 százaléka kategorikusan elutasítja az elképzelést, hogy a Donbasz egyes részeiről való kivonulásért szövetségeseik biztonsági ígéreteket adjanak – írja a Reuters. A válaszadók mintegy 39 százaléka viszont azt mondta, vonakodva ugyan, de elfogadná a megoldást.

„Ráadásul azok, akik készek lennének beleegyezni, jelentős biztonsági garanciákat várnak el. Ezért ha a garanciák szintje alacsonyabb lenne a vártnál, az ilyen javaslat támogatottsága még tovább csökkenne” – mondta Anton Hruseckij, a KMISZ ügyvezető igazgatója.

A megkérdezettek közel 70 százaléka nem hiszi, hogy a mostani tárgyalások tartós békéhez vezetnének. Mintegy 57 százalékuk úgy véli, Oroszország egy tűzszünet és a szövetségesek által nyújtott biztonsági garanciák ellenére is újra támadna a jelenlegi frontvonalak mentén.

Biztonsági garanciák esetén is a válaszadók 40 százaléka gondolja úgy, hogy az Egyesült Államok nem nyújtana segítséget újabb orosz invázió esetén, míg 39 százalék szerint Washington támogatná Ukrajnát.

Ukrán katona Kosztyantinyivkában, 2025 novemberében Fotó: VIRGINIE NGUYEN HOANG/Hans Lucas via AFP

Oroszország eközben nyilvánosan kevés hajlandóságot mutat követeléseinek enyhítésére, és alig kommentálja a húszpontos békekeretet, amit Ukrajna és az Egyesült Államok igyekszik véglegesíteni. Ehelyett Moszkva fokozza a légicsapásokat, súlyos károkat okozva az amúgy is megrongált energetikai infrastruktúrában, és milliókat hagyva áram és fűtés nélkül a fagyos időjárás közepette.

A felmérést telefonos interjúkkal bonyolították le, véletlenszerűen kiválasztott mobilszámok alapján (véletlenszerű számgenerálással és ezt követő statisztikai súlyozással) Ukrajna valamennyi régiójában, az ukrán kormány ellenőrzése alatt álló területeken. A kutatás Ukrajna felnőtt (18 éves és idősebb) állampolgáraira terjedt ki, akik a felmérés idején az ukrán kormány ellenőrzése alatt álló területeken éltek – írja a KMISZ.

A készítők szerint normál körülmények között egy ilyen minta statisztikai hibája nem haladná meg az 5,3 százalékot az 50 százalék körüli mutatók esetében, a 25 százalék körüli értékeknél a 4,6 százalékot, a 10 százalék körüli mutatóknál a 3,2 százalékot, az 5 százalék körüli mutatóknál a 2,4 százalékot. Háborús körülmények között azonban a formális hibán túl bizonyos szisztematikus torzulás is megjelenik.