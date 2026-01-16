Dohánygyár#8: A Münchhausen-modellt szabadalmaztatnunk kéne

Tavaly ilyenkor repülőrajtot vártunk, most már inkább csak azt, hogy a választásokig valahogy eldöcögünk. De a magyar gazdaság évek óta a pangás jeleit mutatja, a növekedése elmarad a lehetséges növekedési pályától és a szomszéd országoktól. Miért van ez? És mire számíthatunk az eddigiek alapján?

Többek közt ezekről a témákról beszélgettünk Halpern László közgazdásszal, aki az MTA doktora, és tavaly decemberben elsőként kapta meg a magyar közgazdaság-tudomány fejlődéséhez és nemzetközi elismertségéhez jelentős mértékben hozzájáruló kutatókat jutalmazó Kornai János Életműdíjat.

Bővebben:

00:00:00 - Miért van az, hogy a magyar gazdaság évek óta képtelen a dinamikus növekedésre, és oldalazva fejlődik – ha fejlődik egyáltalán?

- Miért van az, hogy a magyar gazdaság évek óta képtelen a dinamikus növekedésre, és oldalazva fejlődik – ha fejlődik egyáltalán? 00:04:59 - Uniós pénzek: jönnek/nem jönnek. És akkor így fogunk élni? Pozitív üzenet, évtizedes távlatokban.

- Uniós pénzek: jönnek/nem jönnek. És akkor így fogunk élni? Pozitív üzenet, évtizedes távlatokban. 00:07:38 - Rövid távú kilátásaink. A cseh példa. Mi a gazdaságpolitika feladata úgy egyáltalán?

- Rövid távú kilátásaink. A cseh példa. Mi a gazdaságpolitika feladata úgy egyáltalán? 00:10:16 - A magyar ipar teljesítménye: azért ez nem olyan, mint egy balatoni lángosos. Az észt ész példája, az innováció fontossága. Jó, de az állam kiemelten figyel a kkv-szektorra – bár ne tenné!

- A magyar ipar teljesítménye: azért ez nem olyan, mint egy balatoni lángosos. Az észt ész példája, az innováció fontossága. Jó, de az állam kiemelten figyel a kkv-szektorra – bár ne tenné! 00:13:32 - Ha nem elég 100 gyár, építünk 150-et. Mondjuk 100 gyár helyett jobban jártunk volna 100 Skype-szerű innovációval. Nem elég előállítani egy terméket, valamit el is kell tudni adni. Akkugyárcsapda.

- Ha nem elég 100 gyár, építünk 150-et. Mondjuk 100 gyár helyett jobban jártunk volna 100 Skype-szerű innovációval. Nem elég előállítani egy terméket, valamit el is kell tudni adni. Akkugyárcsapda. 00:17:25 - Ne legyünk igazságtalanok: jön hozzánk a Scrub Daddy is. A baj az, hogy a kisebb vállalatok idecsábításával nem kormányzati szinten kéne foglalkozni.

- Ne legyünk igazságtalanok: jön hozzánk a Scrub Daddy is. A baj az, hogy a kisebb vállalatok idecsábításával nem kormányzati szinten kéne foglalkozni. 00:19:35 - És dolgozni ki fog? Munkaerőpiac és társadalomfilozófia. Csak a kétkezi munka a munka? Vegyük például az idősgondozást.

- És dolgozni ki fog? Munkaerőpiac és társadalomfilozófia. Csak a kétkezi munka a munka? Vegyük például az idősgondozást. 00:25:10 - Nincs érdemi munkaerő-tartalék. Miért nincs? A foglalkoztatáspolitika leghatékonyabb lépése az lenne, ha a közlekedést sikerülne megoldani.

- Nincs érdemi munkaerő-tartalék. Miért nincs? A foglalkoztatáspolitika leghatékonyabb lépése az lenne, ha a közlekedést sikerülne megoldani. 00:28:45 - Termelésberuházás és fogyasztás. Oké, hogy 10 százalékos béremeléssel dicsekszik a kormány, de ki fogja azt kifizetni? A Münchausen-modellt szabadalmaztatnunk kéne.

- Termelésberuházás és fogyasztás. Oké, hogy 10 százalékos béremeléssel dicsekszik a kormány, de ki fogja azt kifizetni? A Münchausen-modellt szabadalmaztatnunk kéne. 00:32:00 - Oké, hogy több van a zsebünkben. De mi van akkor, ha valaki mondjuk Bora Borán költi el a szép magyar fizetését? Ott hány lángost lehet enni? Az albán példa (ez most nem pozitív).

- Oké, hogy több van a zsebünkben. De mi van akkor, ha valaki mondjuk Bora Borán költi el a szép magyar fizetését? Ott hány lángost lehet enni? Az albán példa (ez most nem pozitív). 00:34:20 - Önthetik a pénzt az emberek nyakába, de ha az exportunk nem csillog-villog, akkor baj lesz. Hogyan lehet ebből kilábalni? Továbbra is évtizedes távlatokban gondolkodunk.

- Önthetik a pénzt az emberek nyakába, de ha az exportunk nem csillog-villog, akkor baj lesz. Hogyan lehet ebből kilábalni? Továbbra is évtizedes távlatokban gondolkodunk. 00:39:09 - Jó, de akkor mire számítsunk április 12. után? És mikor fogjuk érezni bárminek a hatását? Az év második felében újra találkozunk!

Olvasni- és néznivalók:

Kérdés, kérés, javaslat, meglátás -> dohanygyar@444.hu

Hang: Botos Tamás/444, kép: Kiss Bence/444