Dohánygyár#8: A Münchhausen-modellt szabadalmaztatnunk kéne

podcast
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Tavaly ilyenkor repülőrajtot vártunk, most már inkább csak azt, hogy a választásokig valahogy eldöcögünk. De a magyar gazdaság évek óta a pangás jeleit mutatja, a növekedése elmarad a lehetséges növekedési pályától és a szomszéd országoktól. Miért van ez? És mire számíthatunk az eddigiek alapján?

Többek közt ezekről a témákról beszélgettünk Halpern László közgazdásszal, aki az MTA doktora, és tavaly decemberben elsőként kapta meg a magyar közgazdaság-tudomány fejlődéséhez és nemzetközi elismertségéhez jelentős mértékben hozzájáruló kutatókat jutalmazó Kornai János Életműdíjat.

Bővebben:

  • 00:00:00 - Miért van az, hogy a magyar gazdaság évek óta képtelen a dinamikus növekedésre, és oldalazva fejlődik – ha fejlődik egyáltalán?
  • 00:04:59 - Uniós pénzek: jönnek/nem jönnek. És akkor így fogunk élni? Pozitív üzenet, évtizedes távlatokban.
  • 00:07:38 - Rövid távú kilátásaink. A cseh példa. Mi a gazdaságpolitika feladata úgy egyáltalán?
  • 00:10:16 - A magyar ipar teljesítménye: azért ez nem olyan, mint egy balatoni lángosos. Az észt ész példája, az innováció fontossága. Jó, de az állam kiemelten figyel a kkv-szektorra – bár ne tenné!
  • 00:13:32 - Ha nem elég 100 gyár, építünk 150-et. Mondjuk 100 gyár helyett jobban jártunk volna 100 Skype-szerű innovációval. Nem elég előállítani egy terméket, valamit el is kell tudni adni. Akkugyárcsapda.
  • 00:17:25 - Ne legyünk igazságtalanok: jön hozzánk a Scrub Daddy is. A baj az, hogy a kisebb vállalatok idecsábításával nem kormányzati szinten kéne foglalkozni.
  • 00:19:35 - És dolgozni ki fog? Munkaerőpiac és társadalomfilozófia. Csak a kétkezi munka a munka? Vegyük például az idősgondozást.
  • 00:25:10 - Nincs érdemi munkaerő-tartalék. Miért nincs? A foglalkoztatáspolitika leghatékonyabb lépése az lenne, ha a közlekedést sikerülne megoldani.
  • 00:28:45 - Termelésberuházás és fogyasztás. Oké, hogy 10 százalékos béremeléssel dicsekszik a kormány, de ki fogja azt kifizetni? A Münchausen-modellt szabadalmaztatnunk kéne.
  • 00:32:00 - Oké, hogy több van a zsebünkben. De mi van akkor, ha valaki mondjuk Bora Borán költi el a szép magyar fizetését? Ott hány lángost lehet enni? Az albán példa (ez most nem pozitív).
  • 00:34:20 - Önthetik a pénzt az emberek nyakába, de ha az exportunk nem csillog-villog, akkor baj lesz. Hogyan lehet ebből kilábalni? Továbbra is évtizedes távlatokban gondolkodunk.
  • 00:39:09 - Jó, de akkor mire számítsunk április 12. után? És mikor fogjuk érezni bárminek a hatását? Az év második felében újra találkozunk!

Olvasni- és néznivalók:

Kérdés, kérés, javaslat, meglátás -> dohanygyar@444.hu

Hang: Botos Tamás/444, kép: Kiss Bence/444

podcast munkaerőpiac orbán-kormány Varga Mihály dohánygyár gazdaságpolitika politika mke foglalkoztatottság Halpern László munkaerőhiány 444 podcast magyar gazdaság nagy márton podcast államadósság gazdaság
Kapcsolódó cikkek

Az Orbán-kormány teljesen elszakadt a valóságtól a 2022-es választás után

Orbán Viktor és a kormány már évek óta nincs barátságban a valósággal. Előrejelzéseik folyamatosan túlzott optimizmusról árulkodnak.

Székely Sarolta
gazdaság

Most vagy Varga Mihály is „vértiszás” lett, vagy tényleg felelőtlenül szórja a pénzt a kormány

A Varga Mihály jegybankelnök, Windisch László ÁSZ-elnök és Horváth Gábor alkotta Költségvetési Tanács szerint kemény megszorítások kellenek 2027-ben.

Haász János
gazdaság

Óriási hiánnyal zárta 2025-öt a magyar állam, Nagy Márton még novemberben is elszámolta magát 700 milliárddal

Az elmúlt évet 5738,7 milliárd forintos mínusszal zárta a magyar állam. Ez történelmi rekord, 40 százalékkal magasabb az előző évinél és a tervezettnél is. Az újabb hatalmas baklövést elkövető Nagy Mártonék ennek ellenére azt állítják, hogy „Magyarország pénzügyei rendezettek”.

Haász János
gazdaság

Emelkedett az államadósság, pedig Nagy Márton még másfél hónapja is állította, hogy nem így lesz

Majdnem úgy lett, ahogy mondta. Csak aztán mégsem.

Diószegi-Horváth Nóra
gazdaság

Újfent mélyre zuhant a magyar építőipar novemberben

Több mint egy éve nem volt arra példa, hogy az építőipar teljesítménye két egymást követő hónapban csökkenjen havi szinten.

Székely Sarolta
gazdaság

Kilábalás helyett újabb mélypontra zuhant a magyar ipar

Novemberben éves szinten és az októberhez képest is nagyon csúnya visszaesést produkált az ágazat, ezzel ötéves mélypontra esett a termelés.

Haász János
gazdaság

„A pénzügyi védőpajzs fedősztori volt, valójában valami másról tárgyalhattak Trumppal”

Tele lehet szórni az országot jól megtámogatott külföldi vállalatokkal, de ez korántsem garantál robusztus GDP-bővülést, mondja Palócz Éva a Kopint-Tárki vezérigazgatója. A gazdaságkutató szerint egy olyan, államilag irányított, iparszerű korrupció van Magyarországon, ami már nem is korrupció, hanem az állam működési berendezkedése.

Székely Sarolta, Haász János
gazdaság