Eredménytelenné nyilvánították a Videoton értékesítésére kiírt pályázatot

A székesfehérvári közgyűlés eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. (ismertebb nevén Videoton) értékesítésére kiírt pályázatról szóló előterjesztést pénteken.

A város fideszes polgármestere, Cser-Palkovics András azt mondta, nem azért nyilvánították eredménytelennek a pályázatot, mert nem voltak érdeklődők, hanem azért, hogy akár a pályázatot benyújtó két érdeklődővel, akár pedig az azóta érkezett hazai és nemzetközi érdeklődőkkel tovább folytathassák az egyeztetéseket. Azt mondta, a tárgyalásokat követően tavasszal egyfordulós pályázatot írnak ki.

Fotó: Videoton FC/Facebook

A közgyűlés felhatalmazta a Fehérvár FC Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2026-27-es bajnoki idényre való licencet benyújtsa. Ehhez a stadion használatát is garantálta az önkormányzat. Ha végül nem lenne befektető, akkor az önkormányzat 125 millió forintot biztosít 2026-ban a klub számára. A polgármester szerint azért csak ennyit, mert a Fehérvár FC működésében jelentős tartalékot képzett.

A Videoton kálváriája tavaly nyár elején kezdődött, amikor a csapat kiesett az NB II-be. A kiesésé után oda-vissza beszólásokkal színesített vita indult Garancsi István tulajdonos és Cser-Palkovics polgármester között. A polgármester először megüzente Garancsinak, hogy ha nem tudja jól vezetni a klubot, akkor inkább adja el. Erre Garancsi megsértődött a polgármesterre, és közölte, hogy akkor odaadja a klubot a városnak 1 forintért. A város nyáron átvette a klubot, majd novemberben bejelentette, hogy eladó a klub.

A Videoton jelenleg a 11. helyen áll a 16 csapatos NB II-ben. (via MTI)