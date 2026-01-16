Hé, haver, hol az adóalap-kedvezményed?

Több mint egymillióan jogosultak valamilyen adóalap-kedvezményre, a korábbi évek tapasztalata alapján mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni - figyelmeztet a NAV. Kedvezmény jár

a gyermekes családoknak,

az első házasoknak,

a két, három és a négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak,

a 30 év alatti anyáknak,

a 25 év alattiaknak, illetve

a bizonyos betegségekben szenvedőknek.

Nekik érdemes minél előbb leadni az adóelőleg-nyilatkozatot, és így a kedvezmény összegével már a januári fizetés is több lehet. Ezek néhány kattintással elérhetők a NAV honlapján.

Az adóhatóság MTI-nek küldött közleménye szerint azért sem szerencsés a nyilatkozat kitöltését az utolsó pillanatra hagyni, mert az időben leadott nyilatkozatok nemcsak magasabb fizetést, hanem lényegesen kevesebb adminisztrációt is jelentenek. A fizetésből le nem vont kedvezmény összege majd csak 2027-ben az szja-bevallásban kérhető vissza, ám ehhez az adóhivatal által elkészített bevallási tervezetet az érintetteknek kell kiegészíteni.