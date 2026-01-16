Hétvégén kisüt a nap

Az Időkép előrejelzése szerint
- pénteken párás, ködös idő, helyenként ónos szitálás is előfordulhat. Reggel -1, napközben pedig 0 fok körül alakul a hőmérséklet.
- Szombaton egyre nagyobb területen szakad fel a köd és a rétegfelhőzet, az ország nagy részén kicsit kisüt a nap, máshol akár hószállingózás is lehet. Kora délután -3 és +5 fok közötti maximumokra számíthatunk.
- Vasárnap is előbukkanhat a nap, de – elsősorban az Alföldön – tartósan borongós, párás tájakkal is találkozhatunk. Reggel a derültebb északi, északkeleti tájakon akár -15 fok köré is lehűlhet a levegő, napközben -6 és +2 fok között lehet a legmagasabb hőmérséklet.