Hétvégén kisüt a nap

időjárás
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az Időkép előrejelzése szerint

  • pénteken párás, ködös idő, helyenként ónos szitálás is előfordulhat. Reggel -1, napközben pedig 0 fok körül alakul a hőmérséklet.
  • Szombaton egyre nagyobb területen szakad fel a köd és a rétegfelhőzet, az ország nagy részén kicsit kisüt a nap, máshol akár hószállingózás is lehet. Kora délután -3 és +5 fok közötti maximumokra számíthatunk.
  • Vasárnap is előbukkanhat a nap, de – elsősorban az Alföldön – tartósan borongós, párás tájakkal is találkozhatunk. Reggel a derültebb északi, északkeleti tájakon akár -15 fok köré is lehűlhet a levegő, napközben -6 és +2 fok között lehet a legmagasabb hőmérséklet.
időjárás időkép alföld köd hószállingózás rétegfelhőzet