„Kell és lesz megállapodás” – közölte Trump grönlandi különmegbízottja

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja bejelentette, hogy márciusban Grönlandra látogat, és hisz abban, hogy sikerül megállapodást kötni. „Meggyőződésem, hogy lesz egyezség, amit meg kell és meg is fogunk kötni, amint a folyamat lezajlik” – mondta Jeff Landry a Fox Newsnak adott pénteki interjúban, miközben egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció Grönland és Dánia vezetőivel találkozott.

„Az elnök komolyan gondolja. Szerintem egyértelműen jelezte az álláspontját: elmondta Dániának, mit szeretne, és most már Rubio külügyminiszteren és JD Vance alelnökön múlik, hogy létrejöjjön a megállapodás.”

Jeff Landry Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Szerdán jelentették be, hogy az Egyesült Államok és Dánia közös munkacsoportot hoz létre, hogy megvitassák a Grönlandot érintő kérdéseket - jelentették be a Fehér Házi találkozó után, melyen Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter és grönlandi kollégája folytatott megbeszélést Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és JD Vance alelnökkel.

A héten Franciaországból, Németországból, az Egyesült Királyságból, Norvégiából és Svédországból indultak csapatok Grönlandra, Dánia egyúttal bejelentette, hogy növeli saját katonai jelenlétét is. Ezek után, csütörtökön Mette Frederiksen dán miniszterelnök kijelentette, Grönland védelme az egész NATO „közös ügye”.