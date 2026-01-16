Meghalt Koltai János színművész

91 éves korában meghalt Koltai János Jászai Mari-díjas színész, díszlettervező, filmrendező, képzőművész, derül ki Koltai egy ismerősének posztjából.

Koltai játszotta a Szomszédokban Gábor Gábort, szépségszalon tulajdonosát, a rendszerváltás idejének a mindig új ötlettel próbálkozó vállalkozóját a sorozat 1987-es indulásától annak befejezéséig.

Koltai János Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

A színész 1959-ig a Képzőművészeti Főiskolán tanult, később a Színház- és Filmművészeti Főiskolára ment, ahol 1963-ban végzett. Diplomaszerzése után a Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződött, 1965-től pedig a Madách Színház tagja volt. A Budapest Filmstúdió és a Balázs Béla Filmstúdió munkatársa is volt, ahol kisfilmeket készített. (via 24.hu)



