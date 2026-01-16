Mészáros ellenszurkolói, Orbán korrupt nacionalizmusa

Ködös jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne a csütörtöki nap legfontosabb cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezek itt elérhetők.

Belföld

A kormányinfón kiderült, hogy Gulyás Gergely szerint nem helyes, ha pártszimpatizáns bírák ítélkeznek. Ezt arra kérdésre válaszolta, hogy a Fidesz az első fokú bírósági ítélet ellenére is azt állítja-e, hogy az Indexen közölt adóemelési dokumentum a Tiszától származik. Mi a Szőlő utcáról kérdeztünk: Gulyás megfelelőnek tartja a kormány munkáját az üggyel kapcsolatban.

Gulyás azt állítja, elindult a felszámolás a Bászna Gabona Zrt. ügyében, de az illetékes bíróság szerint nem.

Magyar Péter szerint megtámadták és fojtogatták a Tisza egyik jelöltjét. Lázár János alapítványa kapott pár ezer hektárnyi földet. A TV2 megmutatta, hova kell húzni az ikszet. Balesetezett a Samsung-gyár dolgozóit szállító busz, de a dolgozókat inkább bevitték a gyárba egy másik busszal, még a mentők kiérkezése előtt.

Fotó: Németh Dániel/444

Már Eszéken is vannak, akik a Fidesz bukásáért szorítanak: a felcsúti milliárdos hiába mentette meg a klubot, és épített Horvátországban csodaszámba menő stadiont, az NK Osijek a tök utolsó helyen áll, a szurkolók Mészáros Lőrinc helytartójának távozását követelik.

Külföld

Interjúztunk a lengyel külügyminiszterrel, aki beszélt a Magyarországon menekültstátuszt kapott volt igazságügyi miniszterről és arról is, hogy Orbán korrupt nacionalizmusa nem patrióta. Szijjártó az interjúra reagálva Sorosozott egyet. A Beneš-dekrétumok körüli felháborodás árnyékában írtunk arról, miért zavarja a szlovákokat Felvidékezés – és arról is írtunk, hogy Fidesz egy hónap késéssel ébredezik a dekrétumok ügyében.

A MOL többségi tulajdont szerezhet a szerb olajiparban, már a hétvégén aláírhatják a megállapodást.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter Fotó: Kolozsi Ádám

Trump szerint Zelenszkij a béke akadálya, nem pedig Putyin. Amerikai-dán munkacsoport alakul Grönland sorsáról, a dán miniszterelnök szerint Grönland védelme a NATO közös ügye. Újabb, Venezuelához köthető tartályhajót foglalt le az Egyesült Államok, Trump pedig végül megszerezte: a venezuelai ellenzéki vezető odaadta neki a Nobel-békedíját.

Újabb férfira lőttek rá az ICE fegyveresei, eszkalálódnak a tüntetések Minneapolisban.

Kultúra

Az év moziélménye: zokogó nézők között látni a Hamletet. A Hamnetre már elkezdtek záporozni a díjak, miközben a közönség könnye egyre hull. Egy irodalomtörténeti esszével kezdődött ez a különös történet, amelynek végét sokat fogják emlegetni.