Renegát republikánus szenátor fenyegeti Trumpot, hogy megakadályozza Grönland „megszerzését”

Az alaszkai republikánus Lisa Murkowski pénteken kijelentette, hogy kész kongresszusi eszközökhöz folyamodni, ha Donald Trump amerikai elnök tovább viszi Grönland elfoglalására vonatkozó terveit.

Murkowski, aki Koppenhágában újságíróknak nyilatkozott egy dán és grönlandi vezetőkkel találkozó amerikai delegáció tagjaként, hangsúlyozta: fontos, hogy „a dánok megértésék, az Egyesült Államokban három hatalmi ág működik”.

Lisa Murowski Fotó: KAYLA BARTKOWSKI/Getty Images via AFP

„A Kongresszusnak az alkotmányban biztosított eszközei vannak, ilyen a költségvetés feletti ellenőrzés is” – mondta a szenátor, utalva arra, hogy a törvényhozás dönthet a szövetségi kiadásokról. Hozzátette: Grönlandot „szövetségesként”, nem pedig „vagyontárgyként” kellene kezelni.

A delaware-i demokrata szenátor, Chris Coons szintén részt vett a találkozón, és bejelentette, hogy törvényjavaslatot kíván benyújtani az elnöki jogkörök korlátozására. A héten egy kétpárti kongresszusi csoport olyan indítványt terjesztett elő, amely megakadályozná, hogy Washington megtámadjon egy NATO-szövetségest – mivel Grönland dán fennhatóság alatt áll, a sziget az észak-atlanti szövetség része. Coons szerint nincs valós nemzetbiztonsági indok Trump tervei mögött.

Trump pénteken arra figyelmeztetett, hogy „vámot vethet ki azokra az országokra, amelyek nem működnek együtt Grönland ügyében.” Egy egészségügyi témájú sajtótájékoztatón az elnök emlékeztetett az európai országok felé tett, a gyógyszerárakkal kapcsolatos fenyegetésire. Franciaországot és Németországot 25 százalékos vámokkal fenyegette meg, ha nem fizetnek többet a vényköteles gyógyszerekért, és emlékeztetett arra, hogy Emmanuel Macron francia elnöknek azt mondta: „Növelnie kell a gyógyszerárakat”. Közölte, hogy „elgondolkodott azon, hogy ugyanilyen megközelítést alkalmazhatna Dániával szemben, és „lehet, hogy Grönlanddal is ezt fogja tenni”.

„Kell és lesz megállapodás” – közölte Jeff Landry. Trump grönlandi különmegbízottja márciusban utazik a dán szigetre. (Politico, Guardian)