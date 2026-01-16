Szijjártó jól megmondta minden uniós ország nagykövetének, „mi a dolga meg mi a nem dolga”

Szijjártó Péter összehívta az uniós országok nagyköveteit, hogy megmondja nekik, mit szabad és mit nem.

„Egy nálunk szolgáló nagykövetnek semmiképp sem dolga az, hogy beleszóljon a magyar választásokba. Nem fogunk elfogadni semmifajta bírálatot, kommentárt a magyar választások kapcsán.”

- húzta alá a külügyminiszter. Aztán még jobban aláhúzta ugyanezt:

„Világossá fogom tenni a nagyköveteknek, hogyha a következő időszakban belebeszélnek, beleokoskodnak, belekommentelnek, belekritizálnak a magyar választási folyamatba, akkor nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz a jövőben Budapesten a munkájuk elvégzése során. Az biztos, hogy az államigazgatás egyetlen vezetőivel sem fognak tudni találkozni és osztályvezető-helyettesi szint fölé nem fognak jutni.”

Aztán le is szögezte mindezt:

„Elvárjuk a tiszteletet, elvárjuk szuverenitásunk tiszteletben tartását és elvárjuk, hogy egyetlenegy, Budapesten szolgáló nagykövet se okoskodjon vagy szóljon vagy kritizáljon vagy kommenteljen bele a magyarországi választásba.”

A magyar kormány bámulatra méltó képessége, hogy ugyanazzal a szájjal képes hirdetni a nemzetek szuverenitását és támogatni a hatalomátvételre irányuló katonai akciókat (mondjuk Ukrajnában és Venezuelában). Egyszerre képes elutasítani a külföldi beavatkozásokat, miközben rutinszerűen avatkozik be más országok belügyeibe.