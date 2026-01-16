Távozik a pécsi egyetem kuratóriumának éléről az MBH vezére

Barna Zsolt a Mészáros Lőrinc és az állam közös tulajdonában lévő MBH Bank elnök-vezérigazgatója és a Pécsi Tudományegyetemet (PTE) fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi elnöke. Pénteken bejelentette, hogy január végével lemond a PTE-n betöltött posztjairól.

A döntésről szóló közlemény azt írja, hogy Barna egy évvel ezelőtt azért vállalta el a kuratóriumi elnökséget, hogy kollégái segítségével elkészítsék a PTE modernizációs programját, ez a munka pedig január végén lezárul.

Barna megjegyezte, az egyetem tavaly októberben olyan rektort választott, aki a modernizációs program kidolgozásában az elejétől részt vett, és képes végrehajtani azt, így „minden esély megvan arra, hogy a PTE megújulási pályára lépjen”, kiemelve, hogy ezzel teljesítette az eredeti vállalást.

Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója 2023. május 18-án. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Barna Zsolt jelezte: tekintettel arra, hogy az MBH Bank közgyűlése újabb öt évre elnök-vezérigazgatónak választotta, a jövőben üzleti feladataira szeretne koncentrálni, és kuratóriumi szerepköréről lemond. A közlemény szerint a változás nem érinti a PTE és az MBH Bank közti stratégiai együttműködést, melynek keretében a banki szakértők és vezetők tudásmegosztással segítik a pécsi oktatást, valamint a pénzintézet saját tanszékkel és ösztöndíjjal támogatja a gazdasági képzést. (via Népszava)