Teljes győzelmet aratott a Pázmány ellen a melegtéma miatt kirúgott oktató első fokon

Minden pontban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről kirúgott oktatónak adott igazat a Fővárosi Törvényszék pénteki ítéletében első fokon: eszerint az egyetem jogszerűtlenül mondott fel a 18 éve ott dolgozó, kiemelkedő tudományos teljesítményű docensnek, Bognár Bulcsúnak. Az egyetem átszervezésre való hivatkozása hamis volt, Bognár elbocsátása valójában azzal függött össze, hogy egy tanulmányában érintette az LMBTQ-témát, és ezzel diszkriminatíve jártak el vele szemben.

A szociológusnak júniusban mondtak fel átszervezésre hivatkozva a katolikus egyetemen. Valójában az ő eltávolításán kívül semmilyen érdemi átszervezésről nem lehetett tudni, ráadásul az összes intézeti oktató közül éppen neki volt a legmagasabb tudományos teljesítménye, legrangosabb nemzetközi publikációi - mégis éppen tőle váltak meg.

Hogy más ok állhat valójában a háttérben, az Bognárnak is világos volt. Nem sokkal korábban azt vizsgálta egy társszerzős tanulmányában, hogy hogyan viszonyulnak a melegekhez a vallásos és nem vallásos emberek Közép-Európában. A Pázmányon ezt a nemzetközi publikációt pusztán a témája miatt az „egyetem szellemiségét sértőnek” találták - miközben még csak nem is valamilyen politikai deklarációt vagy erkölcsi kiállást fogalmazott meg a szexuális kisebbségek mellett, egyszerűen csak azt tette, ami a szociológusnak a dolga: megvizsgálta, hogy egy nemzetközi kutatás adatai szerint milyen attitűdökkel viszonyulnak a vallásos emberek a melegekhez.

Fotó: MASSIMO VALICCHIA/NurPhoto via AFP

Az egyetemi döntés mögött az a Birher Nándor dékán állt, aki minden melegtémát igyekszik eltávolítani az egyetemről. Ugyanemiatt indított fegyelmi eljárást három pszichológus ellen, akiknek az volt a bűne, hogy egy ismeretterjesztő cikkben megírták, hogy az azonos nemű szülők nevelési képességei nem rosszabbak az empirikus kutatások szerint a hagyományos családokénál. Ők, miután az egyiküknek retorzió gyanánt a dékán maga akart heti rendszerességgel hittanórát tartani, hogy minden szerda reggel önkezével képezze tovább katolikus tanításból, végül inkább mindannyian felmondtak az egyetemen.

Az egyetemen 18 évet dolgozó Bognár Bulcsu azonban éppen azért indított a TASZ segítségével munkaügyi pert, hogy a szerinte jogtalan kirúgása után az egyetem vegye vissza, taníthasson tovább, és kártérítési kötelezettséggel együtt mondják ki a jogsértést a Pázmány részéről.

A Fővárosi Törvényszék erről pénteken hozta meg elsőfokú ítéletét, és minden pontban a felperesnek adott igazat - vagyis a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teljesen elbukta első fokon a pert.

„Kétséget kizáróan igazolt a diszkriminatív mintázat az LMBTQ témákban megszólaló oktatókkal kapcsolatban a Pázmányon, és Bognár Bulcsu egyetemi docens eltávolítása is ezzel függ össze”

– mondta ki ítéletében a Törvényszék.

Elsőfokú ítélethirdetés a Fővárosi Törvényszéken: balra a felperes Bognár Bulcsu, mellette az őt a TASZ megbízásából képviselő Dr. Pető Márk ügyvéd.

A bíróság szerint az egyetem semmilyen valódi bizonyítékot nem tudott bemutatni arról, hogy állításuknak megfelelően tényleg gazdasági érdekek és a versenyképesség javítása állt a Bognár kirúgásával le is tudott „átszervezés” mögött. Nem tudták igazolni, hogy ez bármiféle valós költségmegtakarítást eredményezett volna, és a bíróság szerint eleve nem hihető, hogy egyetlen docensi fizetés megspórolása érdemi változást hozna az egyetemi költségvetésben.

„Az alperesi álláspont szerint végeredményben a felperes docensi fizetése képezte egyedül akadályát a versenyképesség javításának. Függetlenül attól, hogy az oktatói fizetés egyébként Magyarországon sajnálatosan rendkívül alacsony. Nagyon fura, hogy ebben látták a lehetőséget, hát több száz fő dolgozik ezen a karon. Hát ez azért nonszensz”

- mondta indoklásában Bihari Nóra bíró.

A felmondás oka a bíróság szerint valójában egyértelműen a melegtéma volt, ezt a Pázmánynak nem sikerült a perben cáfolnia. A diszkrimináció tényét a bíró szerint Birher Nándor dékán maga is elismerte, amikor vallomásában azt mondta, hogy nem akar hasonló témákat támogatni.

„A bíróság szerint az sem világos, mit találtak a Pázmány kari vezetői egyáltalán kifogásolhatónak Bognár Bulcsu tanulmányában. Ez egy társadalomtudományi munka, ami egy értékszociológiai kutatás eredményét tartalmazza, és magát az LMBTQ tematikát teljesen tudományos oldalról közelíti meg. Nem derült ki a per folyamán, hogy mi az, ami ebben sérti a katolikus szellemiséget. Senki erre választ nem tudott adni”

- állapította meg az ítélet indoklásában a bírónő.