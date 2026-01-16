Duna House: Terézvárosban már 3 millió forint az átlagos négyzetméterár

A budapesti átlagos négyzetméterár 1,83 millió forint volt tavaly, ami éves szinten 12,2 százalékos növekedést jelent. A VI. kerület átlépte a 3 millió Ft/m²-es szintet, ami történelmi csúcs – írja közleményében a Duna House. Az I., II. és XII. kerületben 2–2,5 millió Ft/m² közötti árszintek jellemzők.

Budapesten 10 061 újépítésű lakás kelt el tavaly, ami az elmúlt tíz év legmagasabb értéke, emeli ki az ingatlanközvetítő cég közleménye. „A keresletet két tényező tartotta fenn: a befektetők tartós aktivitása, valamint az Otthon Start Program.”

A 2026-os évre a Duna House stabil, de mérsékeltebb keresletet vár. A fajlagos árak növekedési üteme várhatóan lassul, különösen a belső kerületekben, ahol a jelenlegi árszintek már sok vásárló számára elérhetetlenek. Külső-Pest további erősödése valószínű, miközben a fejlesztők egyre több projektet ütemeznek át 2027–2028-ra. A szabad lakások jelentős része már most is ezekben az években várható átadással szerepel a kínálatban – írják.

Szegő Péter vezető elemző szerint a budapesti újépítésű lakáspiac 2025-ben egyszerre volt erős és óvatos: „A kereslet kitartott, a kínálat bővült, de a fejlesztők már érzik a fizetőképesség határait. A VI. kerület 3 millió forint feletti négyzetméterára jól mutatja, hogy a prémium lokációkban még volt tér a drágulásra, de 2026-ban inkább a stabilizáció, mintsem az újabb árrobbanás valószínű.”