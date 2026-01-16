Tűz ütött ki Szöul legnagyobb nyomornegyedében

Közel 300 tűzoltót vetettek be a dél-koreai hatóságok, miután súlyos tűz ütött ki Szöul déli részén. Sérültekről egyelőre nem érkezett hír, de a negyed 110 lakosából 47-nek el kellett hagynia a házát.

A tűz helyi idő szerint péntek hajnalban ütött ki. A tűzoltók később a második legmagasabb szintre emelték a tűzriadót, mert attól tartottak, hogy a tűz átterjedhet a közeli hegyre. A hatóságok 85 tűzoltóautót küldtek a helyszínre, de a füst és por miatt helikoptert nem tudtak küldeni. A helyszínről készült fényképeken hatalmas, fekete füstoszlop volt látható a terület felett.

Tűzoltók a helyszínen Fotó: Kim Hong-Ji/REUTERS

A tűz Szöul egyik leggazdagabb kerületének, Gangnamnak a romos, Guryong nevű negyedében ütött ki. A negyedet Szöul legnagyobb megmaradt nyomornegyedeként emlegetik. Akkor jött létre, amikor az 1970-es és 1980-as évek nagy építkezései – Ázsiai Játékok és Szöuli Olimpia – miatt kitelepített családok engedély nélkül telepedtek le Gangnam szélén. A negyed egymás mellé zsúfolt házai sokszor gyúlékony anyagokból épültek. (via Reuters)