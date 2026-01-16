Új életkor-ellenőrzési technológiát vezet be a TikTok az EU-ban

A következő hetekben az Európai Unió teljes területén megkezdi új életkor-ellenőrzési technológiájának bevezetését a TikTok – írja a Guardian. Az új rendszert egy éve tesztelik, mostantól az app tulajdonosai szerint képes lesz a profiladatok, a közzétett videók és különféle viselkedési minták alapján megállapítani, hogy egy fiók felhasználója 13 év alatti-e vagy sem.

Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

A technológia nemcsak azokat az információkat vizsgálja, amiket a fiók tulajdonosa megad, hanem olyan viselkedési elemeket is, mint a felhasználó által közzétett videók, valamint „egyéb, a platformon belüli viselkedés”. A TikTok közlése szerint a fiókokat, amiket a rendszer megjelöl, nem automatikusan tiltják le, az ügyeket speciálisan képzett moderátorok vizsgálják felül, ezt követően kerülhet sor az eltávolításra.

A vállalat azt is közölte, hogy ha hiba történik, a felhasználók fellebbezhetnek a fiók eltávolítása ellen. A fellebbezési eljárás során a TikTok több életkor-azonosítási lehetőséget kínál, köztük az arc alapú életkorbecslést a Yoti ellenőrző cég segítségével, bankkártyás hitelesítést, illetve hatóság által elfogadott személyazonosító okmány bemutatását. Az elmúlt egy évben zajló európai kísérleti program több ezer fiók eltávolításához vezetett.

A TikTok szerint a rendszer összhangban van az adatvédelmi és adatkezelési jogszabályokkal. „Annak előrejelzése, hogy mekkora a valószínűsége, hogy valaki 13 év alatti, kizárólag arra szolgál, hogy eldöntsük: az adott fiókot moderátorok elé utaljuk-e, valamint a technológia felügyeletére és fejlesztésére” – írta a vállalat egy blogbejegyzésben.

„Ezzel a megközelítéssel úgy tudjuk növelni a tinédzserek biztonságát, hogy közben tiszteletben tartjuk a magánélet védelmét. Rendkívül komolyan vesszük a közösségünk, különösen a fiatalok védelméért viselt felelősségünket” – írták.

A cég szerint a fiatalabb felhasználók védelmét szolgáló további funkciók közé tartozik, hogy a 16 év alattiak nem használhatják a közvetlen üzenetküldést, míg a 18 év alattiaknál napi 60 perces képernyőidő-korlát van érvényben, és „lefekvési idő után” nem kapnak értesítéseket.

Decemberben Ausztrália bevezette a 16 év alattiakra vonatkozó közösségimédia-tilalmat. Az ország eSafety biztosa csütörtökön közölte, hogy a tilalom december 10-ei hatályba lépése óta több mint 4,7 millió fiókot távolítottak el tíz platformon – köztük a YouTube-on, a TikTokon, az Instagramon, a Snapchaten és a Facebookon.

A hét elején Keir Starmer is arról beszélt a parlamenti képviselőknek, hogy nyitott a fiatalokat érintő közösségimédia-tilalomra az Egyesült Királyságban, miután aggodalommal figyelte, mennyi időt töltenek a gyerekek és a tinédzserek az okostelefonjaikon. A brit miniszterelnök elmondta, megdöbbentették a jelentések, amik szerint már ötéves gyerekek is órákat töltenek naponta a képernyők előtt, és egyre inkább aggasztja az a kár, amit a közösségi média a 16 év alattiaknak okoz.

Az Európai Parlament is életkori korlátozásokat szorgalmaz a közösségi médiában, míg Dánia a 15 év alattiak számára tiltaná meg ezek használatát. A TikTok a Reutersnek azt nyilatkozta, az új technológiát kifejezetten az EU szabályozási követelményeinek való megfelelés érdekében fejlesztették ki. A vállalat a rendszer kidolgozása során együttműködött Írország adatvédelmi hatóságával, ami az EU vezető adatvédelmi felügyeleti szerveként jár el a TikTok esetében.