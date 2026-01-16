Ukrajna, Brüsszel, hadigazdaság – Orbán ott folytatta a rádiós interjúit, ahol tavaly abbahagyta

Orbán Viktor 2026-ban először adott péntek reggeli interjút a Kossuth Rádiónak. A harminc perces adás során azonban nem sok újdonság hangzott el. A rendkívüli hideg elleni védekezés eredményeinek összegzése után ugyanis csak a szokásos panelek érkeztek:
Orbán végül azt is elmondta, hogy 2026 egyszerre lesz a veszélyek és a lehetőségek éve. Ha a Fidesz nyeri az áprilisi választást, el tudják hárítani a veszélyeket, és ki tudják használni a lehetőségeket. Az ország marad a békegazdaság útján. Ha viszont a Tisza nyer, akkor jön a brüsszeli hadigazdaság.