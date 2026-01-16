Vége a „one man show-nak” – az iparkamara elnöke beleszállt elődjébe, Parragh Lászlóba

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Mediaworks-höz tartozó Világgazdaságnak adott interjújában szállt bele elődjébe, Parragh Lászlóba. Nagy 2024 őszén váltotta Parraghot, azóta pedig az egyes számú Digitális Polgári Kör tagja is lett.

Nagy azt mondta, hogy teljesen felszámolják a Parragh Lászlóhoz kötött működést, a „one man showt”. Szerinte elődje elefántcsonttoronyból irányított, és gyakran olyan nyilatkozatokat tett, amikben figyelmen kívül hagyta a vállalkozók napi gondjait.

Nagy Elek Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Nagy három megörökölt problémáról beszélt. Azt mondta, hogy a kormányzati kapcsolatokban hiányzott a vállalkozók mindennapi gondjainak megjelenítése, a területi szolgáltatások országos koordinációja gyenge volt, az MKIK-ban pedig minden Parraghon múlott, aki „önkényes kézi vezérlést” alkalmazott.

Nagy külön kiemelte, hogy szimbolikus, költségracionalizáló lépéseket tettek. A Bank Centerből „egy saját tulajdonú, jó minőségű, de mégis puritán irodaházba” költöztek, az elnöki Mercedes-Benz limuzint pedig egy vezetőségi kisbuszra cserélték, ami már nem csak az elnök kizárólagos használatában van.