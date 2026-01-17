A gyanú szerint lelőtte az apját egy 11 éves amerikai fiú, mert elvette tőle a Nintendóját

Gyilkosság elkövetésével vádolnak egy 11 éves amerikai fiút, aki a gyanú szerint lelőtte az apját, miután az apa elvette tőle a Nintendo Switch játékkonzolját. A bírósági dokumentumok szerint az eset jól példa arra, milyen könnyen juthat hozzá egy amerikai gyerek a fegyverhez.

Az iratok szerint a pennsylvaniai rendőrséget hajnali 3:20 körül riasztották a család otthonába azzal, hogy egy férfi “nem reagál”. A rendőrök a hálószobában, a saját ágyában találták holtan a 42 éves férfit, akit fejbe lőttek.

A rendőrök rögtön a fiút gyanúsították meg. A rendőrség jelentése szerint a gyerek a hálószobába lépve azt kiáltotta, “apu meghalt”, illetve állításuk szerint az is hallották, amint a fiú bevallotta az anyjának, hogy megölte az apját.

A rendőrség szerint a lövöldözés akkor történt, amikor a házaspár éjfél után nem sokkal lefeküdt. A gyerek azt mondta a rendőröknek, hogy jó napja volt a szüleivel - aznap volt a születésnapja -, de dühös lett, mikor az apja azt mondta neki, ideje lefeküdni. Amikor a rendőrök megkérdezték, mi történt, azt mondta, lelőttem valakit. Eskü alatt is beismerte, hogy valakit meg akart ölni, és ez a valaki az apja volt.

A fiú elmondta, hogy a szülők hálószobájában, az apja fiókjában találta meg a fegyverszéf kulcsát. A Nintendo Switchét keresve kinyitotta a széfet és talált egy fegyvert. Ezt kivette a széfből, megtöltötte, odament az ágyhoz, felhúzta a ravaszt és lőtt.

A rendőrök megkérdezték, mit gondolt, mi fog történni, miután elsüti a fegyvert. A fiú azt mondta, dühös volt, és nem gondolt a következményekre. A gyereket őrizetbe vették, és óvadék ellenében sem engedik ki. (Guardian)