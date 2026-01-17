A mindig kritikus Schiffer András kritikája

Kapcsolódó cikkek

A megafonosok már azt is bemutatják, hogyan kell bólogatva helyeselni Orbán bejelentését

Ha az emojis kormányzati plakátok túl bonyolultak lettek volna, most segít a Megafon Cinematic Universe!

Herczeg Márk idióta rekordok 2024. február 11. 10:54

Schiffer András nagyot ment, de most búcsúzik

A politikus Schiffer András kiugrott az ablakon.

Tbg politika 2016. szeptember 5. 11:17

Dr. Schiffer András Médiaszemle S03E03

Hol, miről, kikkel beszélt az ismert ügyvéd az elmúlt közel két hónapban? Mutatjuk!

Herczeg Márk Média 2023. május 5. 13:13

Schiffer András a Mi Hazánk frakciójával szerződött tanácsadásra

Egy év alatt kilenc megbízást kapott az LMP egykori elnöke a szélsőjobboldali párttól.

Kaufmann Balázs POLITIKA 2023. október 25. 10:29

Orbán Viktor: Nem Mészáros Lőrinc és Tiborcz István futotta be itt a legnagyobb karriert, hanem sokan mások is

A miniszterelnök interjút adott az Ötmédia friss Youtube-csatornájának, az Orbán-propaganda pedig kemény kérdéseket ígért Hont Andrástól. Ez lett belőle.

Herczeg Márk POLITIKA 2025. április 17. 21:00

Békemissziós, rövidnadrágos, szuverenista, Trump-váró békefesztivál

Tusványoson voltak állítólagos marxisták, akikkel kedélyesen cseverésztek a Fidesz-közeli eszmetörténészek. Voltak fesztiválozók, akik szerint Magyarország problémáit a Fideszen belüli változtatással kell megoldani. Sátrazós-vonatozós riport a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborról.

Bódog Bálint vélemény 2024. július 29. 18:22

A pillanat, amikor Schiffer András a Hír TV-ben nem találja a megfelelő szót, de Velkovics Vilmos a segítségére siet

Ifj. Lomnici Zoltán-díjas pillanatot produkált Schiffer és a kormánypárti műsorvezető, amikor az ügyvéd Magyar Péter kétperces hangfelvételéről szakértett (úgy, hogy még nem hallotta).

Herczeg Márk POLITIKA 2024. március 27. 9:41

Videó Volt III/III-as szuverenitásvédő: Úgy tűnik, tudok valamit

Horváth József a Szuverenitásvédelmi Hivatal kutatóintézetének vezetője, a rendszerváltás előtt pedig III/III-as volt. Megkérdeztük tőle, hogyan lehet valaki ilyen kiemelt pozícióban ebben a rendszerben úgy, hogy korábban a kommunista titkosszolgálatnak dolgozott.

plankog, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs video 2025. július 25. 18:11

Végre kiderült a fideszes tévéből, hogy nemcsak az ukrán-orosz háborút, de az első és a második világháborút is az USA provokálta ki

Bogár László eszmefuttatása hallatán még a Hír TV műsorvezetője is majdnem elnevette magát.

Horváth Bence elmebaj 2022. március 9. 8:03

A Habermas–Snyder-vita: helyes-e Németország habozása az orosz-ukrán háborúban?

A 93 éves német szociológus-filozófus nemzeti alapon, ukrán vereségre készülve védte meg Olaf Scholzék külpolitikáját. Az antifasiszta amerikai sztártörténész erre nyilvánosan szedte szét Habermas történelmi tévedéseit, és arról írt, hogy Németország a sok beszéddel és kevés cselekvéssel inkább a rossz oldalon áll.

Herczeg Márk filozófia 2022. július 7. 19:50

A harc a gondolatainkért a nyelven keresztül zajlik

A Fidesz egyik legfontosabb fegyvere, hogy nemcsak azt határozzák meg, miről legyen szó Magyarországon, de azt is, milyen szavakat használjanak az emberek. Aki pedig a nyelvet irányítja, az üzenetet is irányítja, ez a nyelvpolitika alapelve. A cél a közgondolkodás egészének átalakítása.

plankog politika 2019. augusztus 13. 6:56

Schiffer András: Hazugság, hogy az Indexen bemutatott dokumentum mesterséges intelligenciával készült volna

Moszkva nem hisz a könnyeknek: úgy tűnik, Magyarország egyik legtöbbet nyilatkozó politikai kommentátorát nem győzték meg a bizonyítékok.

Herczeg Márk POLITIKA 2025. december 4. 13:44

A Tisza-adó miatt levágják a Jézuska fejét – így állt össze totális kampánnyá az Indexen bemutatott tervhamisítvány

Rogán Antal megjegyzése, Finkelstein utódjának „kutatása”, az Index „bizonyítéka”, AI-kampányok a „kisállatok megadóztatásáról”, Fidesz-közeli celebek „felháborodása”, és végül az önmagát hitelesítő kamu – ezek kellettek az eddigi legnagyobb kampányhazugsághoz.

Herczeg Márk POLITIKA 2025. december 4. 11:08

Négymillió eurós támogatást kaphatnak a hazai civilek az EU-tól

Újfajta pályázattal célozza az Európai Bizottság a civileket, a cél, hogy a jogállamiság és demokrácia védelmével foglalkozó kisebb, lokális szervezetek is támogatáshoz jussanak.

Horváth Bence POLITIKA 2022. december 14. 12:00

Végleg bezár a magyar CEU

A kutatóintézetek és a diplomát nem célzó képzések maradnak Budapesten, de egyébként végleg lelépnek Bécsbe.

Bódog Bálint oktatás 2024. június 7. 22:01

Mit keres az Index vezetése Mészáros Lőrinc kitüntetettjei között?

Vaszily Miklós, Starcz Ákos és Ziegler Gábor is kapott díjat a felcsúti milliárdostól, pedig évek óta hirdetik lapjuk függetlenségét. Kitüntetésük újabb jele annak, hogy az Index nem valódi újság, hanem kormányzat megrendeléseket teljesítő üzenőfüzet.

Rényi Pál Dániel Média 2025. december 30. 14:11

Orbánista realizmus

14 évvel a legutóbbi rendszerváltás után a posztfasizmus a természet részévé vált, és aki boldogulni akar, az nem mehet szembe az időjárás istenével. De nem érdemes azt várni, hogy Magyar Péter olyan legyen, mint Orbán, vagy hogy Vitézy Dávid meg tudjon egyezni az uralkodóval.