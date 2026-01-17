Irán legfelsőbb vezetője Izraelt és az Egyesült Államokat hibáztatja a több ezer halottért

Irán legfelsőbb vallási vezetője, Ali Hamenei ajatollah szombaton Donald Trump amerikai elnököt tette felelőssé a hetek óta tartó tüntetésekért. A tiltakozások december 28-án robbantak ki a súlyos gazdasági nehézségek miatt, majd országos méretű tüntetésekké duzzadtak, amikek az Iráni Iszlám Köztársaság papi uralmának megszüntetését követelték. Az amerikai elnök többször is beavatkozással fenyegetett, többek között azt ígérte, hogy „nagyon határozott lépéseket” tesz, ha Irán kivégzi a tüntetőket. Aztán Trump már úgy látta, hogy leálltak a tüntetők megölésével.

Ali Hamenei ajatollah Fotó: ROUZBEH FOULADI/Middle East Images via AFP

Erre reagálva Ali Hamenei ajatollah Trumpot tette felelőssé a tüntetésekért: „Nem sodorjuk háborúba az országot, de nem hagyjuk büntetlenül sem a belső, sem a külső bűnözőket.” Szerinte Izrael és az Egyesült Államok szervezte meg a tüntetéseket, és ezért ők felelősek számos tüntető és biztonsági erőkhöz tartozó személy haláláért. „Az Izraelhez és az Egyesült Államokhoz köthető elemek hatalmas pusztítást végeztek, és több ezer embert öltek meg” - mondta, majd hozzátette, hogy tüzeket gyújtottak, közvagyont romboltak, és káoszt szítottak. „Az iráni nemzetet ért áldozatokért, károkért és rágalmakért az amerikai elnököt bűnözőnek tekintjük” - mondta.

Az Egyesült Államokban működő HRANA jogvédő szervezet szerint eddig 3090 halálesetet sikerült azonosítaniuk, köztük 2885 tüntetőét, valamint több mint 22 ezer letartóztatást. (Reuters)