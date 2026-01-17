Az LMP nem indul el a választáson

Döntött az LMP kongresszusa, nem indulnak el az április 12-i országgyűlési választáson.

„Nem kívánjuk akadályozni a kormányváltást, ezért nem állítunk listát és nem indítunk jelölteket”, mondta a Tisza-közeli Kontrollnak Bakos Bernadett, az LMP országgyűlési képviselője.

Ungár Péter társelnök épp a napokban jelentette be, hogy elhagyja a politikát.

A Kontroll azt írja, annak a lehetőségét még meghagyta a kongresszus, hogy a választás során támogassanak egy olyan ellenzéki pártot, ami ezt kifejezetten kéri, de erről is külön döntést kell majd hozniuk. Megszavazták azt is, hogy legfeljebb 3 egyéni jelöltet indíthatnak el egy ilyen esetleges együttműködés keretében.

Az LMP régóta nulla közeli támogatottságú, a párt 2024 óta intenzíven porlad, volt, hogy két napon belül három ismert politikusuk lépett ki. Aztán a parlamenti frakciójuk is szétesett, miután Csárdi Antal 2024 októberében közölte, hogy az év végén kilép az LMP-ből és a frakcióból is.

Az LMP a sokadik a hasonló döntést hozó kis pártok sorában: elsőként a Momentum határozott úgy, hogy nem indul, aztán Márki-Zay pártja, majd a Gattyán-féle MeMo, illetve a Vona Gábor-féle Második Reformkor is.

