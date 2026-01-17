Extrém hideg várható vasárnap estétől

A meteorológiai előrejelzések szerint helyenként minimális ónos eső és köd várható, vasárnap estétől pedig újra extrém hideggel, akár -15, -20 Celsius-fokkal kell számolni, elsősorban az északkeleti országrészben.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint az országban nincs elzárt település, útlezárás és súlykorlátozás sincs érvényben.

173 tűzoltó darabolta a rászorulóknak szánt tűzifát, amit 475 katona, rendőr és polgárőr szállított ki. A közlemény szerint pénteken 326 helyszínre jutott tüzelő, mindenhová egy köbméter. Az osztást hétvégén is folytatják.

A befagyott Velencei-tó Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 80 helyszínre, közlekedési balesetekhez és épületkárokhoz riasztották.

Kecskeméten egy családi ház tetőszerkezete a hó miatt megrogyott, a ház lakhatatlanná vált. Az ott élő 3 embert az önkormányzat helyezte el. Nagykőrösön is beomlott egy családi ház teteje, a ház lakhatatlanná vált, az ott lakó ember rokonokhoz ment. Jánoshalmán egy családi ház felázott, részben összedőlt, lakhatatlanná vált, egy lakója rokonoknál lett elhelyezve.

Szolnokon egy nagytestű kutya a jeges Zagyvába esett, a tűzoltók mentették ki az állatot.

A rendőrséget 176 közlekedési balesethez riasztották, halálos baleset nem történt, 21 balesetben viszont megsérültek. Három embert figyelmeztettek, mert tiltott helyen ment a jégre valamelyik természetes vízen.

A mentőszolgálat pénteken 4176 esethez vonult ki. A közlemény szerint kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan, műtéteket nem kellett elhalasztani, de a betegforgalom a megszokotthoz képest 20 százalékkal nőtt.

Pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, csaknem 12 ezer fogyasztónál akadozott az áramellátás. Felsőtárkányban még nem mindenhol állt helyre a szolgáltatás.

Az egészséges ivóvízellátás tegnap 41 településen és a XII. kerületben akadozott, 7508 fogyasztót érintett. Néhány helyen még folyamatban van a hibaelhárítás. 26 településen a szemétszállításban is volt fennakadás.

A vasútvonalakon jelenleg nincsenek fennakadások, kisebb késések lehetnek csak.