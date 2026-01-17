Hétvégi olvasnivalók kijevi fagyról és amerikai békedíjról

Jó reggelt! A 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadásában a hét legérdekesebb, legfontosabb cikket gyűjtöttük össze. Ha a többi hírlevelünk is érdekel, itt érdemes keresgélni.

Belföld

Közlekedésinfóval indult a hét: kiderült, hogy kész az új KRESZ és hogy 100 kínai motorvonatot is vennénk, de nyilván az igazán érdekes részletek akkor jöttek, amikor Lázár elhagyta a közlekedés területét. Mi például arról kérdeztük, miért érezte fontosnak elmondani a Fidesz-kongresszuson, hogy párttársai szedjék össze magukat

Tökéletesen mutatja a Fidesz listája, mennyire összefonódott az állam és a párt.

Újabb bukott és a hatóságok által keresett lengyel politikust fogadott be a kormány, ennek nyomán írtunk arról, hogy Magyarország megszüntette a menekültpolitikát, azt csak trollkodásra és politikai műveletekre használja, illetve interjúztunk a lengyel külügyminiszterrel is, aki szerint Orbán korrupt nacionalizmusa valójában nem patrióta.

Orbán maradhatott volna kiskirály Európa perifériáján, de inkább hírhedt akart lenni.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter Fotó: Kolozsi Ádám

Kollégánk, Bábel Vilmos kapta a 2025-ös Transparency–Soma-díjat, a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányokról szóló cikksorozatával. A témában a héten is akadtak fejlemények: kiderült, hogy valaki már évekkel ezelőtt tételes figyelmeztetést küldött az államnak, hogy mi folyik a Szőlő utcában. A figyelmeztetés részleteinek ismertetését folytattuk, és az eddig ismeretlen szereplőkről is bővebben írtunk.

2013-ban Balog Zoltán minisztériuma információkat kért be Juhász Péter Pállal kapcsolatban. A botránynak eddig 15 kiskorú sértettje van, de a kormány más olyan állításai is egyre tarthatatlanabbá válnak, mint hogy a letartóztatás a kormány munkájának érdeme volna. A kormányinfón ezekről kérdeztük Gulyás Gergelyt, szerinte azonban minden bejelentést jogszerűen kivizsgáltak, a kormány pedig megfelelően végezte a munkáját.

A hét elején jelent meg a Helyzet:van új epizódja, arról, hogy a Fidesznek fordulatra volna szüksége ahhoz a kampányban, hogy új lendületet kapjon, de kérdés, hogy maradt-e még ütőkártya Orbán kezében.

Orbán Viktor sikeres pszichoparanukleáris kísérleti robbantása: a szétpattanó hazugságbuborék detektálható igazsággá vált.

Peter Pellegrini kiakadt azon, hogy Magyar Péter felvidékezett, a Tisza Párt elnöke erre kétszer leírta a szlovák államfőnek címzett levélben is. Ennek kapcsán írtunk arról, hogy miért zavarja a kifejezés a szlovákokat, de foglalkoztunk azzal is, hogy a Fidesz egy hónap késéssel ébredezik a Beneš-ügyben.

Orbán Viktor és Robert Fico Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Tavaly gyorsult az infláció 2024-hez képest. A MOSZ úgy tudja, hogy a Kósa Lajoshoz köthető, bedőlt Bászna Gabona több mint 10 milliárddal tartozik, főleg termelőknek. A kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, a kormány beavatkozik az ügyben, és garantálja, hogy minden gazda hozzájut a pénzéhez.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Külföld

Donald Trump a venezuelai ellenzék vezetőjétől szerezte meg végül a Nobel-békedíjat, csak egy ország elnökét kellett elrabolnia hozzá. A CIA igazgatója Carcasban tárgyalt az új venezuelai elnökkel, miközben az amerikai partiőrség újabb, Venezuelához köthető tartályhajót foglalt le. Venezuela után Kuba lehet a következő dominó – ha egyáltalán van, aki meglökje.

A moldáv elnök inkább egyesülne Romániával, csak ne maradjon védtelenül az országa az oroszokkal szemben. Donald Trump szerint a béke akadálya mégsem Putyin, hanem Zelenszkij. Eközben az orosz elnök épp megpróbálja a halálba fagyasztani a kijevieket.

Fotó: SERGEI GAPON/AFP

A dán miniszterelnök szerint Grönland védelme a NATO közös ügye. Amerikai-dán munkacsoport alakult a sziget sorsáról. Akadt olyan republikánus szenátor is, aki megfenyegette Trumpot, hogy megakadályozza Grönland megszerzését.

Visszafogott riadalommal figyelik a piacok, ahogy Trump kormánya bűnügyi eljárással fenyegeti a Fed elnökét.

Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL/Anadolu via AFP

Egyelőre nem a szabadságért életüket adó iráni tüntetők állnak nyerésre. A viszonylag népszerű, karizmatikus forradalmárok első generációjának kihalása vagy eltakarítása után gyakran a technokrata, cinikus, maffiaszerű és még brutálisabb másodvonal kerül az ország élére. Iránban ez a Forradalmi Gárda lehetne.

Iráni ellenzéki tüntető egy január 11-i tüntetésen Párizsban Fotó: KIRAN RIDLEY/AFP

Kultúra

A Zorg fedélzetén olyan szörnyűségek történtek, amelyek még a rabszolgakereskedelemből élő Brit Birodalmat is megrengették. Némi jutalék reményében öltek a vízbe beteget, nőt, csecsemőt. Mindez egy festményen.

J. M. W. Turner: Rabszolgahajó Fotó: Museum of Fine Arts, Boston

Az év moziélménye: zokogó nézők között látni a Hamletet. A Hamnetre már elkezdtek záporozni a díjak, miközben a közönség könnye egyre hull. Egy irodalomtörténeti esszével kezdődött ez a különös történet, amelynek végét sokat fogják emlegetni.

Podcast

Két kétharmad: Dobrev és Guinness. Hóhányás how to. Az irániak még titokban is tudnak világszínvonalú filmet forgatni. Civilek a Dandár fürdőben. Tiltsák be a szaunasapkát is, mert hülyeség! Hidegindítás a posztszocializmusban. Itt az új Borízű Hang!