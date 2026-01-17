Kapitány Istvánt, a Shell korábbi alelnökét igazolta le Magyar Péter

Kapitány István lesz a Tisza Párt gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértője - derült ki Magyar Péter posztjából.

Magyar szerint ez volt az év első nagy igazolása. Azt írta, Kapitány „az egyik legmenőbb, legfelkészültebb, legelismertebb magyar.”

Kapitány 2024. áprilisáig volt a Shell globális alelnöke. Ezt a pozíciót 10 évig töltötte be, összesen 37 évet dolgozott a cégnél. 2025-ig ő volt a Menedzserek Országos Szövetségének elnöke is.

Kapitány István Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Magyar tavaly októberben posztolt arról, hogy hosszan egyeztetett gazdasági és energetikai kérdésekben Kapitánnyal, „a valaha volt legmagasabbra jutó magyar üzletemberrel.”

Posztja szerint Kapitány a világ egyik legnagyobb globális vállalatának vezetőjeként 85 országban 45000 kereskedelmi egységet és félmillió munkavállalót irányított.

A Tisza elnöke és Kapitány szombat délután 1-kor beszélget a párt gazdaságfejlesztési és energetikai terveiről.