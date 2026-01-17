Külügyminisztérium: Szavazást írnak ki arról, hogy mi legyen a Kispest Honvéd neve

A külügyminiszter, akit tavaly novemberben valamiért megválasztottak a Kispest Honvéd elnökének, szombati közleményében jelentette be, hogy a jövő héten online szavazást hirdetnek, amelyen a szurkolók eldönthetik, hogy a Budapest Honvéd futballklub felnőtt csapata a következő bajnokságtól a jelenlegi nevén vagy Kispest Honvéd néven induljon.

Erről az MTI beszámolója szerint a külügyminisztérium adott ki közleményt, és ebből kiderül, hogy a kispesti szurkolótábor vezetői kezdeményezték, hogy a Budapest Honvédtól térjenek vissza a Kispest Honvéd névhez.

„Most volt az elnökségi ülésünk, és úgy döntöttünk, hogy bízzuk ezt a kérdést a szurkolóinkra. Úgyhogy a jövő héten online szavazást fogunk indítani, ahol a szurkolóink eldönthetik, hogy a klub felnőtt csapata a következő bajnokságtól Kispest Honvéd vagy Budapest Honvéd néven induljon. Arra kérem a Honvéd-szurkolókat, hogy bármely álláspontot is képviselik, mondják el véleményüket, és vegyenek részt ebben a szavazásban" - tette hozzá Szijjártó.

A legendás klub jelenleg a másodosztályban játszik, 15 forduló után az első helyen állva, megelőzve a Vasast.