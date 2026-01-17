Magyar Péter szerint Kapitány István a Tisza Cristiano Ronaldója

Kapitány István, a Shell egykori globális alelnöke lett a Tisza Párt gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértője, a nagy hírt szombaton jelentette be Magyar Péter, pont Orbán miskolci szereplésének napjára időzítve.

Kapitány és a Tisza közös döntésének érdekessége, hogy a szakembert pár éve a magyar kormányzat is kitüntette, és Szijjártó akkor nem győzte dicsérni őt. (Természetesen most már Bajnaival köti össze, és hevesen támadja a kormánymédia Kapitányt.)

Szombat délután ötkor Magyar Péter már a negyedik posztnál tart ezügyben (1., 2., 3. és 4.), most éppen a Tények riportját posztolta ki Kapitány kitüntetéséről, és szerinte ez most olyan, mint amikor a Real Madrid leigazolta Cristiano Ronaldót, és üzent Szijjártó mellett Nagy Mártonnak is.

Van egy jó csapat, van Kapitány. Győzni fogunk - írta Magyar.