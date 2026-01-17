Miután Trump megengedte, most Peking nem engedi az Nvidia egyik legerősebb AI-chipjének bevitelét Kínába

Leállították a termelést az Nvidia H200-as chipjének egyes alkatrészeit gyártó beszállítók, miután a kínai vámosok megakadályozták, hogy egy rakomány AI-chip bejusson az országba, írta a Financial Times forrásaira hivatkozva.

Fotó: LONG WEI/CFOTO via AFP

Az Nvidia Amerikában tervezett, Tajvanon gyártott H200-es modellje a második legerősebb AI-chipje a vállalatnak, és az egyik legkomolyabb vitapont az Egyesült Államok és Kína között, és ez a történet kapott most újabb csavart: Donald Trump ugyanis felülírta a Biden-kormány szigorú exportkontrollját, amikor engedélyezte, hogy a kiemelt fontosságú chipeket eladja az Nvidia Kínában is, cserébe némi részesedésért.

Trump ezzel a döntésével az amerikai nemzetbiztonsági színtér számos republikánus és demokrata szereplőjét is feldühítette, mivel szerintük amerikai szempontból életveszélyes a legerősebb chipeket beengedni Kínába. A Fehér Ház ennek ellenére úgy döntött, hogy a Tajvanon gyártott chipeket előtt az Egyesült Államokba kell küldeni, majd onnan mehetnek Kínába, így pedig 25 százalékos vám vethető ki rájuk.

Ezek után komoly meglepetést keltettek azok a hírek, hogy Peking az amerikai chipek behozatalának korlátozására készülhet. Az Nvidia eredetileg több mint egymillió chipnyi megrendelésre számított Kínából, és az elmúlt hetekben a beszállítók éjjel-nappal dolgoztak, hogy március elejétől indulhassanak a szállítmányok.

Ehhez képest a kínai vámosok a héten közölték,, hogy a chipeket nem vihetik be az országba, és a Reuters információi szerint kínai kormányzati tisztviselők be is rendelték a hazai techcégek vezetőit, hogy figyelmeztessék őket, ha csak nem elkerülhetetlen, ne vásároljanak a chipből. A lap forrásai szerint a tisztviselők nem indokolták semmivel a döntést, ahogy az sem derült ki, hogy teljes tiltásról van-e szó, vagy csak egy átmeneti intézkedésről.

Az sejthető, hogy Kína többek között a belföldi chipfejlesztést pörgetné fel az amerikai chipekhez való hozzáférés korlátozásával, de az nem világos, hogy mennyire komoly a mostani fenyegetés és mennyiben csak alkudozás eszköze.

Mint a Guardian írja, az elmúlt hónapokban komoly szakmai vita volt arról amerikai szakértők kőrében, hogy mennyire jó ötlet engedélyezni a legfejlettebb chipek bevitelét Kínába. A támogató oldal szerint ezzel a lépéssel Kína saját chipgyártását lassítják, ráadásul a kínai techcégek függőviszonyba kerülhetnek az amerikai technológiával, míg ellenzői szerint ezek a chipek annyira fejlettek, hogy akár AI-alapú fegyverrendszerek működtetésére is alkalmasak, és már csak ezért sem lenne szabad átengedni őket Kínának.