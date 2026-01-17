Nagyon figyeljen, akit vonz a befagyott Balaton

Siófoknál, a partközeli területeken 12 centiméter körüli a Balaton jégvastagsága, míg a parttól néhány száz méter távolságra 9-10 centi - írta Facebook-oldalán a HungaroMet.

A parttól távolabb vannak ennél jóval vékonyabb, újrafagyott területek. A jég feletti, helyenként sűrű köd miatt akár 100 m távolságnál is eltűnhet a part, nagyon könnyű eltévedni.

A HungaroMet arra figyelmeztet, hogy a következő napokban az élénk keleties szél miatt több helyen megnyílhat a jég. Ez az újabb lehűlés során ugyan visszafagyhat, de ott jóval vékonyabb lesz a jégréteg.

A rendőrség péntek délelőtt azt közölte, a déli parton már rá lehet menni a jégre, az északi parton viszont még nem mindenhol elég szilárd a jégréteg. A déli parton is csak a parthoz közeli részen ajánlott a jégre menni.