Nem látta bizonyítottnak a bíróság Magyar Péter állításait, miszerint Lázár Jánosnak Bécsben és Svájcban vannak ingatlanjai, és Kenyában vadászott

Lázár János építési és közlekedési miniszter beperelte Magyar Pétert, mert a Tisza Párt elnöke arról beszélt, hogy Lázárnak Bécsben és Svájcban vannak ingatlanjai, valamint Kenyában vadászott. Azonban a politikusok megnyilatkozásai alapján nehéz megmondani, hogy első fokon pontosan mit is mondott ki a Fővárosi Törvényszék.

Lázár pénteken arról írt, hogy „a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete egyértelműen kimondta, hogy Magyar Péter hazudott”, amikor nagy nyilvánosság előtt az állítólagos külföldi ingatlanokról és a kenyai vadászatról beszélt. Azonban a miniszter sajnálatát fejezte ki, hogy az ítélet szerint közszereplőként ezt tűrnie kell. A Telex szerint ez arra utal, hogy a bíróság nem marasztalta el Magyar Pétert. A Tisza Párt a perről a lapnak azt mondta, hogy „az ítélet ismertetése során sem a hazugság, sem a hazudott kifejezés ne hangzott el. Olyan se, hogy ez ne lenne igaz.”

Mindenesetre Lázár csütörtökön a fórumán arról beszélt, hogy nem jár Afrikába vadászni, aki pedig megtalálja a svájci vagy a bécsi ingatlanját „költözzön bele”. Majd azt mondta, hogy ha ez beletartozik a véleménynyilvánítás szabadságába, akkor előhozza, hogy „Magyar Péternek Dubajban van lakása, ahol a gyerekeivel 2023-ban karácsonyozott”.