Pataky Attila az 1983-as Roxinpad után most a miskolci háborúellenes gyűlésen üvölthetné: „Háborút nem akarunk”

A Fidesz 2006-ban bukott utoljára országgyűlési választást. Az volt az a kampány, amikor Orbán Viktor igazán kisemberesre vette a figurát. Csinos kis pajeszt növesztett, az öltönyt, fehér inget, nyakkendőt elhagyta, zakót öltött, színes vagy kockás inget vett fel – hűvösebb időben fekete vagy világos garbót –, és így járta az országot. Mindez passzolt a Fidesz akkori depressziókampányához, aminek jelmondata az volt: Rosszabbul élünk, mint négy éve. Íme, egy tipikus szett azokból a nehéz időkből:
Akkoriban országépítő találkozásoknak nevezték azt a tízállomásos szerény kampányturnét, ami összesen kerülhetett annyiba, mint egy mai DPK-s háborúellenes gyűlés 5 perce. A mostanihoz annyiban hasonlított, hogy azokat is többnyire, de nem kizárólag megyeszékhelyek sportcsarnokaiban tartották. Csakhogy Orbán nem egy színpadról beszélt az övéihez, nem is interjút adott, hanem minden oldalról nézők vették körül, ő pedig üvegpulpitus mögött állva beszélt egy átlátszó fal előtt, amire az volt írva: Magyar szolidaritás.
A sablon most egészen más, mint 2006-ban. Van például egy műsorvezető-páros, Szabó Zsófi és Rákay Philip, leváltásukra Miskolcon sem lesz semmi ok. Már csak azért sem, mert Philip a város szülötte.
Eddig Győrtől Szegedig mindenhol árnyjátékkal kezdődött a műsor, egy szerelem történetét mutatták be, aminek a vége az, hogy a fiatal apuka a háborúban életét veszti. Semmi okuk, hogy ezt a műsorszámot elhagyják. Már csak azért sincs, mert Orbán szerint ez a választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás. Mondjuk, ha így van, akkor nem minden mindegy lesz már? Hiszen egy háború, amibe NATO-tagországként belekeveredünk, alighanem világháború lesz, amikor nem a jövőt jósolgató politikusokra, hanem ivóvízre, kalóriadús ételekre, gyógyszerekre, fertőtlenítő szerekre van a legnagyobb szükség. Mindenesetre érdekes kísérlet lesz az, hogy lehet-e választást nyerni 2026 Magyarországán azzal, hogy jön a háború.
A Fidesz próbál valami innovációt hozni, Orbán is elment vidékre, de ebből azért messze nem lett Lázár-infó. Magyarék pedig visszanyúltak a gyökerekhez.
A Fidesznél előállt az a helyzet, amivel a Tiszát támadták hónapokon keresztül: nincsenek jelöltjeik. Legalábbis egyik nyíregyházi fideszes neve sem hangzott el, míg a Tisza gyűlésén két vesztes jelöltjelöltet is színpadra szólítottak.
Ott voltunk Kecskeméten, a Digitális Polgári Körök országjáró showműsorának harmadik állomásán, ahol Orbán Viktort akarták nekünk eladni. Ugyanitt tartotta fellépését a Tisza is, hogy két zsíros deszka közt kiderüljön, „meg fogják nyerni a választást, ők a többség, készen állnak”.
Mohácson próbált úgy tenni a Fidesz, mintha Magyar Péter megfutamodott volna, Kocsis Mátét idézve Orbán is „foltos nadrágról” beszélt. Rosszabb ütemben nem is választhatott volna versidézetet.
Orbán szegedi roadshow-ján viszonylag keveset ekézték a Tisza Pártot, a kamudokumentum érdemben szóba sem került. Orbán az anyósától vett idézettel zárta a műsort, és azt is elmondta, mikor lehetne Lázár János miniszterelnök.
A Fidesz dalban mondja el. Dalban is.
„Miért hazudtok a gyerekekről?” - kérdezte Zsolt Orbán Viktortól a szegedi DPK-gyűlésen. Számára szegediként egyértelmű volt, hogy ha jön a miniszterelnök, részt akar venni a rendezvényen. Hiába tiszásozta le Lázár János a kérdései miatt, nincsen semmilyen szervezetszerű kapcsolatban a Tisza párttal.
A város polgármestere jelentette be az új jelöltet, Polgári Andrást, és egy Orbánnal közös fotót is mellékelt hozzá.
Nem helyes, ha pártszimpatizáns bírák ítélkeznek, hangzott el a kormányinfón arra a kérdésre, hogy a Fidesz az első fokú bírósági ítélet ellenére is azt állítja-e, hogy az Indexen közölt adóemelési dokumentum a Tiszától származik. A szuverenitásvédelem minden pénzt megér.
Hajdú-Biharban a hatból négy, Csongrádban a négyből három körzetben új ember indul, négy megyében nem változott semmi. Ketten már képviselők, mégis új jelöltnek számítanak – egyikük Vasból szerzett mandátumot, most Ózdon indul.
87 egyéni mandátumot vár idén is Orbán Viktor, de számításaink szerint ennél jóval kevesebb biztos hellyel számolhat a Fidesz. Nem véletlen, hogy bevetették Hankó Balázs minisztert.