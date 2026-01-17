Rengeteg kommandóssal és rendőrkutyákkal keresték a drogot egy pécsi szórakozóhelyen, de nem találtak semmit

Átfogó rendőrségi razzia és mindenre kiterjedő hatósági ellenőrzés zajlott szombat hajnal egy körül a Pécsi Est nevű szórakozóhelyen. A klub Facebook-oldalán megjelent poszt szerint rengeteg kommandós, nyomozó, egyenruhás rendőr, az ellenőrző hatóságok illetékesei és „három kedves rendőrkutya” razziázott.

„A zenét megállították, felkapcsolták a világítást, megtiltották, hogy bárki elhagyja a helységet, a benn tartozódok létszámát ellenőrizték, az összes vendéget igazoltatták, közben pedig több hatóság egyidőben ellenőrzést folytatott. Tudomásunk szerint a klub általános ellenőrzése mellett kábítószert, kábítószer fogyasztásra és más bűncselekményre utaló jeleket kerestek.”

A kép korábban készült, a cikkhez illusztráció Fotó: Pécsi Est Facebook-oldala

Az 500 fő befogadására alkalmas klubban éjszaka nagyjából 260 ember volt, az ellenőrzés több, mint másfél óráig tartott. A poszt szerint a rendőrök senkinél nem találtak kábítószert, kábítószerrel való visszaélésre utaló jelet vagy más illegális dolgot. Egy embert állítottak elő azért, mert nem a saját dokumentumaival igazolta magát.

A klub alapítója, Gellai Gergő azt írta, önmagában egy hatósági ellenőrzés rendben van, az viszont már kérdéseket vet fel, hogy egy 15 éve rendben működő zenés klubban szükséges-e ilyen drasztikus eszközökkel tönkre tenni a vendégek estéjét, „ordítozni velük, megtiltani, hogy telefont használjanak, stb.”

Az viszont szerinte biztosan nincs rendben, hogy egy hatósági ellenőrzés során az égvilágon semmit el nem követő vendégek másfél órán keresztül bűnözőnek érezzék magukat.

„Szerintünk biztosan nincs rendben, hogy egy intézkedő rendőr többször arra utalgat, hogy úgyis lesz még egymással problémánk, készüljünk fel rá, hogy addig fognak hozzánk járni ellenőrzi, amíg nem találnak valami problémát.”

Gellai azt írta, az sincs rendben, hogy a zenés klubokat a hatóságok démonizálják, „hiszen épp most bizonyosodott be, hogy nincs miért, vagy legalábbis nem jobban, mint a társadalom bármely más rétegét.”