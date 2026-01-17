Toroczkai a magyarságnak végét látja a Fidesz vagy a Tisza teljhatalmában

A Mi Hazánk évértékelőjén Toroczkai László pártelnök arról beszélt, hogy a Fidesz és a Tisza Párt mögött oligarchák állnak, ott a pénzhatalom és a médiabirodalmaik, ráadásul még „őket tolja az algoritmus”. Azt mondta, hogy az „ellenszél” ellenére a Mi Hazánk fogja harmadik erőként meghatározni a magyarság sorsát.

Toroczkai László évet értékel a Budapest Kongresszusi Központban Fotó: Toroczkai László/Youtube

„Április 12. után, ha nem lesz a Mi Hazánk Mozgalom olyan helyzetben, hogy megakadályozza a másik két politikai erőnek, akár a Fidesznek, akár az úgynevezett Tisza Pártnak a teljhatalmát, akkor a magyarságnak vége” - mondta Toroczkai. Szerinte nem lehet 10 vagy 15 évet adni olyan politikai erőknek, akik „mindig is a globális nagytőke szolgálatában, a magyar néppel, a magyarokkal szemben cselekszenek”.

A Mi Hazánk vezetője a magyarság számára életveszélyesnek értékelte, hogy Moldova elnöke megszavazná, hogy országa Romániához csatlakozzon. Szerinte a román nacionalisták már most olyan térképeket osztogatnak, és árasztják el a világhálót, ahol már nem csak a Moldovai Köztársasággal bővítenék Romániát, hanem a Tiszáig tolnák ki az ország határait. Toroczkai szerint ezt a törekvést csak Oroszország segítségével lehet megakadályozni, mivel a Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság területén orosz katonák állomásoznak.

Azt ígérte, hogy pár éven belül gyarapodó, fejlődő pályára állítják a most beteg, „megbetegített” országot, visszaszerzik az elrabolt vagyont, oligarchaadó vetnek ki, extraprofitadót szednek az „élősködőktől”, és a befolyt összeget a magyar vállalkozóknak, gazdáknak, dolgozóknak, nem pedig a globális cégeknek adják. Toroczkai becslése szerint 3-4 ezer milliárd forintból hajtható végre gyökeres fordulat, amihez „a korrupció kivezetésével éves szinten ezermilliárd forintot tudnánk nyerni”, a bürokráciacsökkentés évi 600, a kormányzati propaganda és a választási osztogatás megszüntetése évi 500-500 milliárdos megtakarítást eredményezne.