Világhírűek lettek a nyíregyházi állatkert jegesmedve bocsai

Január elején életükben először láttak havat a nyíregyházi állatkertben élő jegesmedvebocsok, és valósággal extázisba estek. Az állatkert közzétett egy videót arról, hogy a két állat játszik a hóban, amit a világsajtó is felkapott.
A Nyíregyházi Állatkert - amit a Tisza egyik országgyűlési képviselő-jelöltje, Gajdos László vezet - a követői segítségével összegyűjtötte, hogy milyen csatornákon, portálokon jelentek meg a bocsok.
Összesen 33 megjelenést számoltak össze, többek között a BBC World, az ABC News, a BBC News, a La Repubblica, a Telegraph, a Daily Mail, az AP és több mexikói csatorna számolt be számolt az állatokról. Múlt héten megkérdeztük az igazgatót, hogy miért voltak ennyire lelkesek a medvék.
Képes vagy annyira örülni BÁRMINEK, mint egyszeri nyíregyi bocs a hónak?
Tényleg a hótól kergültek meg ennyire? És nem kamu, hogy annyira szeretik a hideget? És tényleg olyan kajákat kedvelnek igazán, mint az haute cuisine-sznobok? Gajdos László igazgató mindent elmesélt a boldog bocsokról, akik feltették Nyíregyházát a világtérképre.