Világhírűek lettek a nyíregyházi állatkert jegesmedve bocsai

Január elején életükben először láttak havat a nyíregyházi állatkertben élő jegesmedvebocsok, és valósággal extázisba estek. Az állatkert közzétett egy videót arról, hogy a két állat játszik a hóban, amit a világsajtó is felkapott.

A Nyíregyházi Állatkert - amit a Tisza egyik országgyűlési képviselő-jelöltje, Gajdos László vezet - a követői segítségével összegyűjtötte, hogy milyen csatornákon, portálokon jelentek meg a bocsok.

Összesen 33 megjelenést számoltak össze, többek között a BBC World, az ABC News, a BBC News, a La Repubblica, a Telegraph, a Daily Mail, az AP és több mexikói csatorna számolt be számolt az állatokról. Múlt héten megkérdeztük az igazgatót, hogy miért voltak ennyire lelkesek a medvék.