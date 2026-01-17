Vona Gábor pártja nem indul a választáson

Sem listát sem jelöltet nem állít az áprilisi választásra Vona Gábor pártja, a Második Reformkor. Vona a párt évadnyitó rendezvényén jelentette be, hogy a „2026. április 12-én, az országgyűlési választásokon a Második Reformkor párt neve nem fog szerepelni a szavazócédulán.”

A Telex beszámolója szerint Vona a több mint egy órás rendezvényen arról beszélt, „rossz döntések közül kellett választanunk, és a szerintünk kevésbé rosszat választottuk.”

Fotó: Vona Gábor Youtube-csatornája

Annak ellenére, hogy nem indulnak, úgy gondolja, hogy a párt programja „nagyszerű”, jók a jelöltjeik, de azzal szembesültek, hogy ez most nem egy normális ország, és ez nem egy normális választás.

Azért az is elárulta, hogy nincs pénzük egy országos választási kampányhoz sem. Vona pártjának a támogatottsága egyébként kimutathatatlan a közvélemény-kutatásokban. A párt évadnyitó rendezvényét Vona Gábor YouTube-csatornáján is adták, a közvetítés után 3 órával 2564 megtekintés van rajta.