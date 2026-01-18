5 évet ülhet Orbán Viktor grúz barátja, aki nemrég még miniszterelnök és a budapesti CPAC sztárvendége volt

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„A magyar nép hatalmas szerencséje, hogy olyan vezetője van, aki bölcs, képes távlatosan gondolkodni, védelmezi a fundamentális értékeket, harcos keresztényként példát mutat mindenkinek.”

2023-ban, miniszterelnök korában méltatta így magyar kollégáját, Orbán Viktort Irakli Garibasvili, a grúz politika elmúlt másfél évtizedének egyik sztárja. Akkoriban nagyon is baráti viszonyt ápolt a két kormányfő, noha azonos pozíciójuk ellenére nem ugyanabban a súlycsoportban versenyeztek. Ezt úgy kell érteni, hogy miközben Magyarország első számú vezetője minden kétséget kizáró módon Orbán Viktor volt – azaz marad is, minimum az idei áprilisi választásokig –, addig a kaukázusi állam dolgait nem az aktuális kormányfő, vagy netán a köztársasági elnök tartja kézben, hanem a magyar szemmel nézve felfoghatatlan vagyonú és hatalmú oligarcha, a 2012 óta kormányzó Grúz Álom pártot alapító Bidzina Ivanisvili. Aki ha kell, a legodaadóbb híveit is képes beáldozni. Hogy jogszerűen-e, vagy sem, azt innen nehéz megállapítani, a térségben otthonosan mozgó szaksajtó is csak találgatja, hogy mi állhat az aktuális fejlemények hátterében.

Magáról a tényről a 444 is beszámolt a napokban: vádalku keretében ötévi börtönbüntetésre, vagyonelkobzásra és 1 millió lari (kb. 123 millió forint) pénzbüntetésre ítélték Irakli Garibasvili egykori miniszterelnököt pénzmosás miatt, aki elismerte bűnösségét. Az exkormányfőt 2025 őszén vették őrizetbe, nem sokkal azután, hogy razziát tartottak az otthonában, illetve a legtágabban vett grúz politika más fontos szereplői körében is. Rámentek többek között Otar Parchaladze volt legfőbb ügyészre, Grigol Luliasvilire, a nemzetbiztonsági szolgálatok exvezetőjére, Romeo Mikautadze egykori gazdasági miniszterhelyettesre, továbbá bő féltucatnyi hozzájuk közel álló személyre. A házkutatások során csak készpénzben 7 millió dollárt és 140 millió larit foglaltak le, ám találtak sok minden mást is, különböző műkincseket és extrán drága órákat. A szóban forgó dollárokból Garibasvili mintegy 6 milliót birtokolt a nyomozók szerint.

Orbán Viktor fogadja Irakli Garibasvilit a Karmelita kolostorban, 2023. május 4-én Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Az exkormányfőt azzal gyanúsították meg, hogy éveken át illegális jövedelemhez jutott tiltott üzleti tevékenység révén, amit hamis vagyonnyilatkozatokkal iparkodott elfedni, illetve különböző pénzmosási műveletekkel szeretett volna legalizálni. Rengeteg ajándékkal halmozta el például a papája, amire korábban is felkapták a fejüket az újságírók, a politika azonban sokáig hárított.

Miként a témába vágó híradások megjegyzik, Garibasvili az első magas rangú figura, akinek az ügyében ítélet született, mióta pártja, a Grúz Álom meghirdette a maga korrupcióellenes harcát. A történtek kapcsán ugyanakkor rengeteg a kérdés, és ezek közt csak az egyik az, hogy Garibasvilinek tényleg rács mögött kell-e maradnia 5 évre, vagy pikkpakk szabadulhat – akár már a jövő héten.