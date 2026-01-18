A politika és a popkultúra összefonódásának olyan szürreális eredménye látható egy az X-en terjedő videóban, hogy nem lehet nem bemutatni, hol tart épp az amerikai Republikánus Párt reménybeli utánpótlása: ott, hogy a többek között fekete és latino származású fiatalokból álló társaság lelkesen élteti Hitlert, bár ahogy azt egy komment megjegyzi, nem biztos, hogy a Führernek is tetszene a videó.

Már odafelé a limuzinban is a HH szólt Fotó: X

Egyáltalán nem biztos, hogy szükséges egyenként felsorolni a videóban látható influenszereket, kettejükről azonban már többször is írtunk: a nőgyűlölő influenszer, Andrew Tate ellen jelenleg is számos büntetőeljárás van folyamatban több országban is, többek között nemi erőszak és emberkereskedelem miatt, Nick Fuentes pedig a legismertebb arca annak a nyíltan neonáci eszméket valló mozgalomnak, ami igyekszik elfoglalni az amerikai Republikánus Pártot.

Ők és az offline világban kevésbé ismert haverjaik együtt buliztak Miamiban, ahol a dj a kérésükre lenyomta Ye (azaz Kanye West) HH, azaz Heil Hitler című betiltott számát. Ez látható a videón, ahol fura módon Tate az egyetlen, aki kicsit feszeng a szituációban, a többiek teljes odaadással éneklik a szöveget. Ezzel egy időben Trump épp a szövetségeseit fenyegeti Grönland miatt, Amerika nagyvárosaiban pedig maszkos, fegyveres paramilitáris alakulatok terrorizálják a lakosságot.