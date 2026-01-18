A politika és a popkultúra összefonódásának olyan szürreális eredménye látható egy az X-en terjedő videóban, hogy nem lehet nem bemutatni, hol tart épp az amerikai Republikánus Párt reménybeli utánpótlása: ott, hogy a többek között fekete és latino származású fiatalokból álló társaság lelkesen élteti Hitlert, bár ahogy azt egy komment megjegyzi, nem biztos, hogy a Führernek is tetszene a videó.
Egyáltalán nem biztos, hogy szükséges egyenként felsorolni a videóban látható influenszereket, kettejükről azonban már többször is írtunk: a nőgyűlölő influenszer, Andrew Tate ellen jelenleg is számos büntetőeljárás van folyamatban több országban is, többek között nemi erőszak és emberkereskedelem miatt, Nick Fuentes pedig a legismertebb arca annak a nyíltan neonáci eszméket valló mozgalomnak, ami igyekszik elfoglalni az amerikai Republikánus Pártot.
Ők és az offline világban kevésbé ismert haverjaik együtt buliztak Miamiban, ahol a dj a kérésükre lenyomta Ye (azaz Kanye West) HH, azaz Heil Hitler című betiltott számát. Ez látható a videón, ahol fura módon Tate az egyetlen, aki kicsit feszeng a szituációban, a többiek teljes odaadással éneklik a szöveget. Ezzel egy időben Trump épp a szövetségeseit fenyegeti Grönland miatt, Amerika nagyvárosaiban pedig maszkos, fegyveres paramilitáris alakulatok terrorizálják a lakosságot.
Az újmédia-sztár, akit Kanye West vitt el Trumphoz, és aki Charlie Kirkkel és Tucker Carlsonnal is összeveszett, és az amerikai elnökben és J. D. Vance-ben is csalódott, a feketéket és zsidókat szidva vallott arról, hogy még sosem volt szerelmes, és hogy nem meleg. Így gondolkodik a szélsőjobboldali fiatal republikánusok chicagói ikonja, aki „nem hajlandó behódolni az erkölcscsőszöknek”.
Charlie Kirk meghalt, Trump néhány év múlva lelép. Az amerikai jobboldal vezetésére többen is pályáznak, és most kiderült, hogy a Hitlerért rajongó, rasszista gyökér Nick Fuentesnek kifejezetten jók az esélyei. Már Orbánék amerikai összekötője is kétségbe van esve.