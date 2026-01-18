Hankó Balázs feljelentette Dobrev Klárát, akinek újra kezdeményezték a mentelmi joga felfüggesztését az Európai Parlamentnél

Dobrev Klára vasárnap sajtótájékoztatón beszélt az általa megtorlásként jellemzett kormányzati lépésekről, amelyek az elmúlt időszakban a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélések feltárásával összefüggésben érték őt és a pártját. A Demokratikus Koalíció elnöke úgy fogalmazott, az Orbán Viktor által korábban beígért, „soha nem látott megtorlás” zajlik, Hankó Balázs kezdeményezésére ugyanis ismét a mentelmi jogának felfüggesztését kérik az Európai Parlamenttől.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke Fotó: DK

Dobrev Klára felidézte, hogy a DK politikusai hónapok óta kérdezik a Fideszt és a KDNP-t, hogy ki az a Zsolti bácsi, de érdemi választ mindeddig nem kaptak. Ennek ellenére a DK egyre közelebb kerül annak feltárásához, hogy kik lehettek azok a magas rangú állami vagy rendőri vezetők, akik az elmúlt években fedezték a pedofil bűncselekmények elkövetőit. Dobrev szerint nemcsak a Szőlő utcai ügy foglalkoztatja őket, hanem több más pedofilgyanús eset is. Példaként említett egy kecskeméti plébánost, aki sajtóhírek szerint jelentős állami támogatásban részesült az Innovációs Minisztériumtól, miközben az ügyben felmerült, hogy kiskorú áldozatai is lehettek.

A DK elnöke úgy fogalmazott: a Demokratikus Koalíció az egyetlen politikai erő, amely nyíltan fel meri tenni a kérdéseket az egyházak körüli visszaélésekről, az állami gyermekvédelmi intézmények egyházaknak történő átadásáról, valamint arról, miért nem merül fel a gyónási titok felfüggesztésének kérdése pedofil bűncselekmények esetén. Végül üzenetet fogalmazott meg Hankó Balázsnak, Semjén Zsoltnak és Orbán Viktornak is, hangsúlyozva: nem lehet őt megfélemlíteni és nem lehet elhallgattatni, és továbbra is vállalja a politikai és jogi következményeket.

Láttam azt az aggodalmat, hogy a baloldalt el kell hallgattatni, mert a Demokratikus Koalíció az egyetlen, amely fel meri tenni azt a kérdést, hogy mi történik a magyar egyházak környékén

– mondta Dobrev Klára. (via MTI)