A legutóbbi választás előtt nem mérték ennyire erősnek az ellenzéket, de nagyon alulbecsülték a Fideszt

Szerdán publikálta legfrissebb, január első felében felvett adatsorát a Medián. A közvélemény-kutató csak hibahatáron belüli változásokat mért, valamint olyan DK-mélypontot, amiből aztán lett egy kis adok-kapok. Azt tehát megerősítette, hogy a Tisza előnye a teljes népességben, a pártot választani tudók és a pártválasztó biztos szavazók körében is trendszerűen stabil a Fidesszel szemben.
Hát persze, legyinthet ezt olvasva
Hogy egy elkötelezett fideszes nekem írt üzenetéből idézzek: „megint kiderül majd, hogy mennyire félremértek a Hannék”. De többektől megkaptam annak a 2022. márciusi cikkünknek a linkjét is, amiben Hann Endre azt nyilatkozta: „Egyértelmű, hogy kétesélyes a választás”, illetve arról is beszélt, hogy „most szorosabbnak tűnik a verseny, mint négy éve” – majd nem sokkal később a cég kijött egy 10 százalékos Fidesz-előnyt mutató számsorral, azzal, hogy 50 százalékon áll a hatpárti ellenzék 40 százalékával szemben (persze ez a különbség, és azok a szempontok, amiket például a Vox Populi blogjában Tóka Gábor is felsorolt egy 2022. februári posztjában, részben magyarázhatták „kétesélyes” kifejezést, és azt, hogy miért gondolt a kutató arra, hogy a hibahatáron túl is torzíthat a mérés).
A friss Medián-adatokra adott mostani reakciók is jelzik: közkeletű vélekedés, hogy
Csakhogy ez csupán azt bizonyítja, hogy a kollektív, társadalmi emlékezetre annyit sem lehet adni, mint Orbán Viktor vagy Nagy Márton jóslataira.
