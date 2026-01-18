A legutóbbi választás előtt nem mérték ennyire erősnek az ellenzéket, de nagyon alulbecsülték a Fideszt

Szerdán publikálta legfrissebb, január első felében felvett adatsorát a Medián. A közvélemény-kutató csak hibahatáron belüli változásokat mért, valamint olyan DK-mélypontot, amiből aztán lett egy kis adok-kapok. Azt tehát megerősítette, hogy a Tisza előnye a teljes népességben, a pártot választani tudók és a pártválasztó biztos szavazók körében is trendszerűen stabil a Fidesszel szemben.

Hát persze, legyinthet ezt olvasva

  • keserűen az ellenzéki szavazó, aki jól emlékszik, hogy a 2022-es választás előtt is az akkori DK, MSZP, Párbeszéd, Momentum, LMP és Jobbik, valamint Márki-Zay Péterék alkotta furcsa, hatpárti ellenzéki összefogás előnyét mérték;
  • kárörvendően a fideszes szavazó, aki jól emlékszik ugyanezekre a mérésekre.

Hogy egy elkötelezett fideszes nekem írt üzenetéből idézzek: „megint kiderül majd, hogy mennyire félremértek a Hannék”. De többektől megkaptam annak a 2022. márciusi cikkünknek a linkjét is, amiben Hann Endre azt nyilatkozta: „Egyértelmű, hogy kétesélyes a választás”, illetve arról is beszélt, hogy „most szorosabbnak tűnik a verseny, mint négy éve” – majd nem sokkal később a cég kijött egy 10 százalékos Fidesz-előnyt mutató számsorral, azzal, hogy 50 százalékon áll a hatpárti ellenzék 40 százalékával szemben (persze ez a különbség, és azok a szempontok, amiket például a Vox Populi blogjában Tóka Gábor is felsorolt egy 2022. februári posztjában, részben magyarázhatták „kétesélyes” kifejezést, és azt, hogy miért gondolt a kutató arra, hogy a hibahatáron túl is torzíthat a mérés).

A friss Medián-adatokra adott mostani reakciók is jelzik: közkeletű vélekedés, hogy

  • négy éve, még néhány hónappal a 2022-es választás előtt is ellenzéki előnyt mértek a közvélemény-kutatások,
  • minden közvélemény-kutató nagyokat tévedett, rendre alulmérték a Fideszt és a Mi Hazánkat, felülmérték a hatpárti ellenzéki összefogást.

Csakhogy ez csupán azt bizonyítja, hogy a kollektív, társadalmi emlékezetre annyit sem lehet adni, mint Orbán Viktor vagy Nagy Márton jóslataira.

