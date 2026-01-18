Marad Mészáros Lőrinc bankjának fb-elnöke a propagandamédiát irányító Vaszily Miklós

gazdaság
Az MBH felügyelőbizottsága ismét Vaszily Miklóst választotta meg a felügyelőbizottság elnökének, aki ezzel a mandátuma végéig, 2030 májusáig lesz a Mészáros-bank testületének elnöke - írja a Portfolio. Papírforma szerint addig még két parlamenti választás megy le Magyarországon.

Vaszily Miklósnak volt már pár tisztsége, amióta levezényelte a Origó bedarálását. Volt az MTVA és a Mészáros-féle Echo TV vezérigazgatója, az Orbán mellett kampányoló TV2 elnöke, közreműködött abban is, hogy Mészáros Lőrinc pénzéből elindulhasson a Pesti TV, és társtulajdonosként az Indexet is ő tette hivatalosan is a NER lapjává. jelenleg az egyik legbefolyásosabb összetételű digitális polgári kör tagja, több másik, Mészáros-közeli vállalkozóval együtt.

Fotó: Németh Dániel/444

Vaszily Miklóst a Mészáros Csoport decemberi karácsonyi ünnepségén is díjazták az Index más vezetői mellett, elismerve a teljesítményt, amivel lassan évtizedes távlatban kezeli a felcsúti milliárdos médiapiaci befektetéseit - és a bankjának gazdálkodását is még négy éven át felügyeli.

gazdaság origo echo tv pesti tv vaszily miklós mtva index tv2 MBH mészáros lőrinc Mészáros Csoport
Kapcsolódó cikkek

Bepoloskázták az MTVA vezetőjének irodáját

Vaszily Miklós irodájában kedden találták meg a rejtett lehallgatókészüléket. A rendőrség tiltott adatszerzés miatt indított nyomozást.

Czinkóczi Sándor
politika

Vaszily Miklós lett Mészáros Lőrinc tévéjének új vezérigazgatója

Az MTVA vezetését hagyta ott az Echo Tv-ért.

Horváth Bence
POLITIKA

A TV2 arcai közös videóban buzdítanak arra, hogy szavazzon mindenki Orbán Viktorra

Négy évvel ezelőtt egy hasonló videóért 3,45 millióra bírságolták a csatornát.

Mészáros Juli
POLITIKA

Vaszily Miklós megerősítette, hogy a cége fogja csinálni a Pesti TV-t

Azt is, hogy kábelcsatorna lesz, amit be szeretnének juttatni a szolgáltatók kínálatába.

Szily László
Média

Vége a színjátéknak: az Index hivatalosan is a NER lapja lett

Mészáros Lőrinc embere, Vaszily Miklós a nevére vette az ország legnagyobb lapját, és pontot tett egy hat és fél éve zajló politikai művelet végére.

Rényi Pál Dániel
media

Mit keres az Index vezetése Mészáros Lőrinc kitüntetettjei között?

Vaszily Miklós, Starcz Ákos és Ziegler Gábor is kapott díjat a felcsúti milliárdostól, pedig évek óta hirdetik lapjuk függetlenségét. Kitüntetésük újabb jele annak, hogy az Index nem valódi újság, hanem kormányzat megrendeléseket teljesítő üzenőfüzet.

Rényi Pál Dániel
Média