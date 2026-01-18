Marad Mészáros Lőrinc bankjának fb-elnöke a propagandamédiát irányító Vaszily Miklós

Az MBH felügyelőbizottsága ismét Vaszily Miklóst választotta meg a felügyelőbizottság elnökének, aki ezzel a mandátuma végéig, 2030 májusáig lesz a Mészáros-bank testületének elnöke - írja a Portfolio. Papírforma szerint addig még két parlamenti választás megy le Magyarországon.

Vaszily Miklósnak volt már pár tisztsége, amióta levezényelte a Origó bedarálását. Volt az MTVA és a Mészáros-féle Echo TV vezérigazgatója, az Orbán mellett kampányoló TV2 elnöke, közreműködött abban is, hogy Mészáros Lőrinc pénzéből elindulhasson a Pesti TV, és társtulajdonosként az Indexet is ő tette hivatalosan is a NER lapjává. jelenleg az egyik legbefolyásosabb összetételű digitális polgári kör tagja, több másik, Mészáros-közeli vállalkozóval együtt.

Fotó: Németh Dániel/444

Vaszily Miklóst a Mészáros Csoport decemberi karácsonyi ünnepségén is díjazták az Index más vezetői mellett, elismerve a teljesítményt, amivel lassan évtizedes távlatban kezeli a felcsúti milliárdos médiapiaci befektetéseit - és a bankjának gazdálkodását is még négy éven át felügyeli.