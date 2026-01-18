Szoboszlai azt mondta, nem volt tiszteletlen, amikor a Barnsley elleni hibájából gólt kapott a Liverpool

Szoboszlai Dominik, a Liverpool labdarúgója a Sporty TV-nek adott interjúban beszélt a Burnley elleni szombati meccsen kihagyott tizenegyeséről: azt mondta, hogy megy tovább, a következő tizenegyest is vállalni fogja, és biztos benne, hogy be is rúgja.

Szoboszlai arról is beszélt, mi történt, amikor a Barnsley elleni FA-kupameccsen – egy bombagólja után – a kapu előtti hibájából kaptak gólt. Azt mondta, nem tiszteletlen volt a gyengébb csapattal szemben, megpróbálná ezt az Arsenal vagy a Chelsea ellen is. (Conor Hourihane, a Barnsley edzője mondta ezt, hogy Szoboszlai tiszteletlen volt, és ilyet biztos nem csinált volna az Arsenal vagy a Chelsea ellen.) Szoboszlai azt mondta, át akarta verni az ellenfél játékosát, Adam Phillipset azzal, hogy úgy tűnjön, hátra akarja gurítani a labdát a kapusnak, de eredetileg tovább akarta vinni a labdát, és mivel a csel nem sikerült, Philips könnyű gólt lőtt.

Fotó: Peter Powell/AFP

Szoboszlai azt mondta, a hibákból tanulni kell, aztán elfelejteni őket, és azt is megjegyezte, hogy ennél többet már nem tud edzeni, de nem is engedik neki, hogy ennél többet készüljön, annyit edz, amennyit csak lehet. (via Telex)