15 évvel a fukusimai katasztrófa után újraindul a világ legnagyobb atomerőműve

A Kasivazaki–Kariva erőmű 2012 óta nem termel áramot, amióta 2011 márciusában, a csernobili baleset óta a világ legsúlyosabb nukleáris balesetét követően több tucat másik reaktorral együtt leállították.

A Tokiótól 220 kilométerrel északnyugatra fekvő Kasivazaki–Kariva erőművet a Tokyo Electric Power (Tepco) üzemelteti, ugyanaz a vállalat, ami a fukusimai erőműért is felelős volt. 2011. március 11-én egy 9-es erősségű földrengés rázta meg Fukusimát, az azt követő szökőárban 18 446 ember halt meg vagy tűnt el, az atomerőmű-baleset után a sugárzás miatt 123 ezer embernek kellett elhagynia otthonát.

Fotó: TETSUJI NOGUCHI/The Yomiuri Shimbun via AFP

A Guardian azt írja, a baleset 15. évfordulója előtt néhány héttel a Tepco a helyi közvélemény ellenére úgy döntött, újraindítja a Kasivazaki–Kariva hét reaktorának egyikét. Igaz, közben el is halsztották az újrindítást, miután a hétvégén egy berendezés tesztelése során meghibásodott a riasztóberendezés. A reaktor a javítás után várhatóan a következő napokban újra üzembe áll.

A reaktor újraindítása körülbelül 2 százalékkal növelheti a Tokiói térség áramellátását, a kormány szerint segít majd az országnak elérni kibocsátási céljait és megerősíteni energiaellátásának biztonságát. De az erőmű 30 kilométeres körzetében élő 420 ezer ember közül sokan aggódnak, hogy mi történik majd egy a fukusimai katasztrófához hasonló esetben.

A helyi hatóságok figyelmen kívül hagyták a prefektúra népszavazásának kezdeményezését, ami alapján eldönthették volna az atomerőmű jövőjét. Egy tavaly év végén végzett közvélemény-kutatás szerint a létesítmény 30 kilométeres körzetén belül élők több mint 60 százaléka azt mondta, nem hiszi, hogy a létesítmény újraindításának feltételei teljesültek, és vannak, akik szerint az ország északnyugati régióiban tapasztalható szeizmikus aktivitás miatt lehetetlen garantálni az erőmű biztonságát.