2026 idiótája hivatalosan is a Kossuth Rádió

A közszolgálati humor legjava!

Nyomasztó világunkban nagy szükség van a kreténségre, a debilségről és a jó értelemben vett demenciáról nem is beszélve, ezek ugyanis a legsötétebb napjainkat is fel tudják kicsit dobni. Nyilvánvaló tehát, hogy a debilkedés tőröl metszett közszolgálati feladat. Tudják ezt a Kossuth Rádióban is, nyilván ezért posztolták ki vasárnap a Facebookra a következő mondatot, amire együtt irigykedhet a L’art pour l’art társulat és a South Park kreatív stábja:

Tiltakozást hirdetett az EU Grönlandért - hol voltak, amikor az őslakos nőket tömegével sterilizálták a dánok?

A közszolgálati humorban járatlan olvasóink kedvéért elmagyarázom a poént, mint a régi viccekben Pap Jancsi: Az EU köztudottan 1993-ban jött létre, az őslakos nőket pedig 1966 és 1970 között sterilizálták tömegével.

A fenti vicc tehát a magyarul viszontvádaskodásnak, angolul whataboutism-nek nevezett jelenséget parodizálja ki, több szinten is. (A whataboutism azt jelenti, hogy valaki egy vita során érvelés vagy válaszadás helyett kapásból ellentámad egy, a másik félre nézve terhelő állítással.)

Jelen esetben ráadásul úgynevezett kétszintű vagy dupla fenekű whataboutizmussal, illetve annak paródiájával van dolgunk. A vicc első szintje maga a képtelen vád, miszerint az EU nem lépett fel valami ellen, ami az unió megalakulása előtt 20-30 évvel történt. (A poén mesterfokú élvezetéhez már azt is érdemes tudni, hogy a kényszersterilizálásokat az akkori dán kormányzat annyira titokban tartotta, hogy ezekről nemhogy a többi európai országban nem tudott akkoriban senki, hanem még magában Dániában sem, hogy az egész sötét sztorira 4 évvel ezelőtt derüljön fény.)

A vicc következő szintje az, hogy a magyar közszolgálati rádió (=Orbán Viktor propagandagépezete) annyira azonosul Donald Trump Grönland elfoglalásáról szőtt őrült terveivel – amiket amúgy még az amerikai választók közel 90 százaléka is ellenez –, hogy ilyen viszontvádaskodással próbálja lejáratni az EU-t önmagában azért, mert kiáll a még az európai szélsőjobb által is beteges lázálomnak tartott terv ellen.

Így kigúnyolni a jelenséget és a barnanyelvű trumpistákat igazi közszolgálati feladat, ezért Pap János nevében is gratulálunk a nevéhez ezúttal méltó Kossuth Rádiónak!