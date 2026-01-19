A dán vezetők nem mennek el a davosi Világgazdasági Fórumra

A dán hatóságok úgy döntöttek, a héten nem vesznek részt a davosi Világgazdasági Fórumon a Grönland körüli, egyre élesedő, a transzatlanti kapcsolatokat megrázó vita miatt. „A dán kormány képviselőit idén meghívták, és a részvételről szóló döntések az érintett kormány hatáskörébe tartoznak. Megerősíthetjük, hogy a dán kormány ezen a héten nem képviselteti magát Davosban” – nyilatkozták az évente Svájcban rendezett esemény szervezői a Bloombergnek.

Donald Trump amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórumon még az első ciklusa alatt, 2020. január 22-én. Fotó: Jim Watson/AFP

A Grönlanddal kapcsolatos vita a hétvégén tovább eszkalálódott, miután Donald Trump elnök azzal fenyegetőzött, hogy az USA vámot vet ki nyolc NATO-szövetséges országból származó termékekre. Ez arra késztette az Európai Uniót, hogy mérlegelje: akár 93 milliárd euró (108 milliárd dollár) értékű amerikai árura vessen ki vámokat.

Trump szombaton azt mondta, február 1-től 10 százalékos vámot vezetne be, és az júniusban 25 százalékra emelkedne, ha nem születik megállapodás „Grönland megvásárlásáról”. Az elnök azután mondta ezt, hogy az érintett országok közölték: jelképes NATO-haditervezési gyakorlatokat hajtanának végre a félautonóm dán területen, az északi-sarki sziget Kína és Oroszország elleni védelmének jegyében.

Trump újabban már azzal indokolja grönlandi terveit, hogy nem kapta meg a Nobel-békedíjat, és azt is vitatja, hogy Grönland Dániáé lenne, hiszen nincs róla papír, és csak annyi történt, hogy „több száz éve egy hajójuk kikötött ott”.

Francis Fukuyama amerikai politológus szerint Európának most kellene kiállnia Trump ellen, mert Trump csak az erőből ért, és ha megkapja Grönlandot, még több területet akar majd.