Vért izzadnak a Fidesz-kampányban, hogy megtanítsák kommentelni a követőket

video
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • Orbán tavaly áprilisra ismerte fel, hogy pártja lépéskényszerben van, de nem az elmaradó gazdasági növekedésben, a gyerekvédelem kudarcaiban vagy a klientúra luxizásában látta a veszélyt, hanem abban, hogy a fideszesek nem kommentelnek annyit, mint Magyar Péter.
  • Ezért kezdett arról beszélni, hogy megjelent a kommentpolitika, amihez alkalmazkodniuk kell, mert a hagyományos politika nem elég a győzelemhez.
  • Azóta elképesztő erőforrásokat fordítottak arra, hogy megtanítsák internetezni a táborukat. A képviselőik egy részét is ez alapján választották ki. Ebből lett a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök.
video harcosok klubja Helyzet: van országgyűlési választás 2026 video megafon központ digitális polgári kör
Legfrissebb videóink

Az erdélyi Öreghavas magaslatain a borókások egyre több területet foglalnak el, és az erdők határa lassanként magasabbra húzódik

Klímaváltozás a Kárpátokban.

444.hu
klímaváltozás

Lázár szerint vannak a Fideszben, akik félnek

Szedjék össze magukat - üzente a miniszter párttársainak a kongresszuson. Szerinte vannak a pártban, akik azon gondolkodnak, mi lesz velük a győzelem után, vagy azon pánikolnak, hogy mi lesz, ha veszítenek.

plankog, Kovács Bendegúz, Molnár Kristóf
video

Váratlan esemény kellhet ahhoz, hogy Orbán győzzön áprilisban

A Fidesznek fordulatra volna szüksége ahhoz a kampányban, hogy új lendületet kapjon. Hangfelvétel? Álmerénylet? Trump? Nemzetközi eszkaláció? Maradt még ütőkártya Orbán kezében? Helyzet:van, második évad – Czinkóczi Sándorral és Rényi Pál Dániellel!

Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
POLITIKA

Top 5 politikusi pillanat a hóban

A héten szinte minden politikus felcsapott rendkívüli hómunkásnak, mi pedig összeválogattuk, hogy Magyar Péter, Orbán Viktor és Lázár János műszőrme kabátja mellett, milyen top politikusi pillanatok voltak a hóban.

plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Botos Tamás
video