A Pécsi Est szerint brutálisak voltak a razziázó rendőrök, a megyei rendőrkapitányság kiáll a kollégáik mellett

Újabb közleményben reagált a múlt heti rendőrségi razziára és az azzal kapcsolatos megszólalásokra a Pécsi Est. A szórakozóhely alapítója, Gellai Gergő szerint nekik nem a hatósági ellenőrzésekkel van problémájuk, hanem azzal, ahogy ezt a mostani razziát végezték a rendőrök:

Nekünk azzal van problémánk, hogy ebben a konkrét esetben miért kellett ennyire drasztikus eszközökkel, ennyire brutálisan végezni ezt a munkát?! Miért kellett ártatlan embereket bűnözőként kezelni, üvöltözni velük, falhoz lökni, mínusz 5 fokban egy szál pólóban várakoztatni hosszadalmasan, stb.

– fogalmazott a Pécsi Est közleménye. Ebben elismerik, hogy a zenés kluboknak is van felelősségük a kábítószer-fogyasztással kapcsolatban (ahogy a túlzott alkoholfogyasztással is). De az borzasztóan rossz alapállás, ha a hatóságok ennek a problémának a megoldása során a zenés klubokat démonizálja és rajtunk akarja elverni a port – írja a szórakozóhely alapítója, aki szerint sokkal inkább partnereket kellene keresni bennük ebben a munkában, nem pedig ellenséget látni.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

Borzasztóan rövidlátó hozzáállás azt gondolni, hogy ha bezárják a klubokat, akkor a probléma meg fog szűnni. Éppen ellenkezőleg, a probléma is megmarad és további problémák is keletkezni fognak. Szerintünk a társadalmi nehézségekkel szembenézni kell és józanul megoldani kell őket, nem pedig szemellenzősen megbélyegezni bárkit is. Legjobb meggyőződésem szerint állítom a kollégáim nevében is, hogy ebben a munkában a zenés klubokra számíthat mindenki, aki felelősen áll a dologhoz



– zárul a Pécsi Est közleménye.

Közleményt adott ki hétfőn a Baranya vármegyei rendőrség is, melyben kiállnak kollégáik szakszerűsége mellett, akiket szerintük nemtelenül ért támadás az intézkedésük miatt.

A közleményben kitérnek rá, hogy nem véletlenül ellenőrizték a Pécsi Estet, hiszen a szórakozóhely közvetlen környezetéhez köthetően tavaly óta összesen négy büntetőeljárás is indult. A felsorolt ügyekben azonban egyikben sincs szó kábítószer-fogyasztásról: háromszor a biztonsági személyzet bántalmazott valakit, a negyedik esetben pedig a vendégek között alakult ki dulakodás. Több esetben konkrét elkövető ellen nyomoznak, ezért se világos, miért kellett most a vendégeket vegzálni. Kábítószerről egyébként az egész közleményben nincs szó, noha a razziáról szóló beszámolók szerint a rendőrök egyértelműen kábítószert, kábítószer fogyasztásra és más bűncselekményre utaló jeleket kerestek, de nem találtak.

A konkrét kifogásokra a rendőrség az alábbi választ adta: