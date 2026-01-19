A szerbek bejelentették, hogy a Mol veszi meg a NIS-t az oroszoktól

Az oroszok NIS -ben lévő 56,15 százalékos tulajdonrészét eladták a magyar Molnak, de a tulajdon egy része az Egyesült Arab Emírségekbe kerül, és Szerbia is növelte a részesedését – írta meg a Srbija Danas az üzletről, ami már a múlt héten várható volt.

A Mol árfolyama a hírek hatására erősödni kezdett, az addigi veszteségben enyhe nyereségbe ment át. Nagyot ugyanakkor nem ugrott az árfolyam, mint a Portfolio írja, már napok óta jelentős erősödésben van a részvény, elsősorban a szerb olajfinomító potenciális felvásárlásával kapcsolatos spekuláció miatt (de az emelkedő olajárak is kedveznek).

A lap megkérdezte a Molt, „ők azonban nem kommentálták az értesülést és nem erősítették meg a tranzakciót”. Közleményt sem adtak ki a tőzsde honlapján, az ügylettel kapcsolatos esetleges tájékoztatás valószínűleg csak tőzsdezárás után várható.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, a Gazpromnyefty nevű leányvállalatának 44,9 százalékos, a szerb kormány részvényeinek aránya pedig 29,9 százalék, míg a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.

Az amerikai pénzügyminisztérium október 9-én szankciókat vezetett be a részben orosz tulajdönú NIS-sel szemben, így 2025 utolsó napján a Külföldi Vagyonkezelési Hivatal (OFAC) különleges engedélyt adott ki a NIS munkájának meghosszabbítására január 23-ig.

Vasárnap, közel két hónapos szünet után újraindult a pancsovai olajfinomító. Dubravka Đedović Handanović bányászati és energiaügyi miniszter azt mondta, a Pancsován beszerzett eurodízel várhatóan január 27-ig megjelenik a szerbiai kutaknál.

A bányászati miniszter a B92 szerint azt mondta, a Mol és a Gazpromnyeft megállapodott a jövőbeni szerződés rendelkezéseiben, és egy ilyen megállapodást elküldenek az OFAK-nak. Szerbiának sikerült javítania pozícióján, azaz 5 százalékkal növelnie a NIS-ben lévő tulajdonrészét. „Az is fontos, hogy Szerbiának sikerült javítania a pozícióján ezeken a tárgyalásokon a 2008-as évhez képest, amikor még 30 százalék alatti tulajdonrészünk volt, és ez azt jelenti, hogy a jövőben öt százalékkal növelni tudjuk a szerbiai olajiparban való részesedésünket, és elérjük azt a részvényszámot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nagyobb döntési jogkörrel rendelkezzünk a részvényesi közgyűlésen, és mindenekelőtt megvédjük polgáraink érdekeit” – mondta a miniszter.

A Világgazdaság azt írja, a Molnak sokkal többről szól a NIS ellenőrzésének célzott megszerzése finomítói portfóliójának és a piacának bővülésénél. A Mol ugyanis nagy régiós stratégiai előnyre tesz szert az olajpiacon, így a tárgyalási pozíciója megugrik, főleg a NIS-t ellátó horvát Janaf vezetéki társasággal szemben. A lap azt írja, a Janaf eddig kihasználta erőfölényét, az orosz-ukrán háború kitörése után megduplázta a Mol számára a tarifáit az Adria-kőolajvezetéken. De könnyen fordulhat a kocka, ha megépül a szerb-magyar kőolajvezeték, a horvátországi cég bevételeinek ugyanis 90 százaléka a NIS-től és a Mol csoporttól származik, ha pedig megépülne a magyar–szerb olajvezeték, a NIS akár azt is megteheti, hogy nem is veszi igénybe a Janaf szolgáltatásait.