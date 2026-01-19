A vizsgálat sínillesztési hibát talált a spanyolországi vonatbaleset helyszínén

A vasárnapi spanyolországi vonatbaleset okát vizsgáló szakértők a síneken egy megtört illesztést találtak – idéz a Reuters egy, az előzetes vizsgálatokba beavatott forrást. A kisiklott kocsik egy szembejövő vonatnak csapódtak, amelyet szintén letaszítottak a sínekről. Ez a legalább 39 halálos áldozattal járó baleset a modern kori Európa egyik legsúlyosabb vasúti katasztrófája. Több mint 150-en sérültek meg, közül 43-an vannak még kórházban, 12 embert intenzív osztályon ápolnak. A baleset Adamuz közelében történt, Córdoba déli tartományban, mintegy 360 kilométerre Madridtól.

Pedro Sánchez a baleset helyszínén Fotó: BURAK AKBULUT/Anadolu via AFP

A helyszínen dolgozó műszaki szakemberek a sínek vizsgálata során kopást azonosítottak a sínszakaszokat összekötő elemnél, az úgynevezett illesztőlemeznél. Megállapításuk szerint a hiba már hosszabb ideje fennállhatott – mondta a forrás. A hibás illesztés rés keletkezéséhez vezetett a sínszakaszok között, amely a vonatok folyamatos közlekedésével egyre nagyobb lett. A szakemberek úgy vélik, a hibás illesztés kulcsszerepet játszik a baleset pontos okának megállapításában.

Álvaro Fernández Heredia, a Renfe elnöke – amely a másik, szintén kisiklott vonatot üzemelteti – a Cadena Ser rádiónak azt mondta: még túl korai lenne az okokról beszélni. Ugyanakkor „szokatlan körülmények” között történt a baleset, és „az emberi hiba gyakorlatilag kizárható” – tette hozzá. Az első vizsgálatok szerint a spanyol Iryo vállalat által üzemeltetett vonat első kocsijai áthaladtak a sínek közötti résen, ám a nyolcadik – és egyben utolsó – kocsi kisiklott, magával rántva a hetedik és a hatodik kocsit is – mondta a forrás.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Óscar Puente közlekedési miniszter hétfő reggel a helyszínre látogatott. Sánchez a baleset miatt lemondta részvételét a svájci Davosban rendezett Világgazdasági Fórumon, és azt is bejelentette, az országban háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el. A gyászidőszak csütörtök éjfélig tart, amely alatt minden középületen félárbocra eresztik a nemzeti lobogókat. (via Reuters, MTI)