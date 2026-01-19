Az ország északkeleti részén olyan hideg van, mint egy fagyasztóban

Az ideális fagyasztó hőmérséklet -18 °C. Pont ennyit mutat az Időkép hőtérképe hétfőn hajnalban Szabolcsbákán, az ország északkeleti részén.

Fotó: Időkép

Budapest belvárosában ennél egy kicsit jobb az idő, ott hétfőn hajnalban -6 fokot mutat a hőmérő.

Az extrém hideg miatt citromsárga veszélyjelzést adtak ki, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesz a leghidegebb.

A következő napokban napközben is mínuszok lesznek, a hajnali erős fagyok után sem lesz sok enyhülés a legtöbb helyen -8 és 0 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők nappal is.

Kedd hajnalban az Időkép előrejelzése szerint erős, általában -19 és -8 fok közötti fagyokra van kilátás, de északkeleten néhol -20, -21 fok is lehet.